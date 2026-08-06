Interwencja w Szczecinie. Policjanci odnaleźli w zaroślach potrzebującego pomocy mężczyznę

Poszukiwania w Szczecinie po zgłoszeniu o wołaniu o pomoc

Dyżurny skierował policjantów z Wydziału Wywiadowczego na interwencję po otrzymaniu informacji, z której wynikało, że w nieznanym miejscu słychać wołanie o pomoc. Funkcjonariusze początkowo nie mogli ustalić, skąd dokładnie dochodzi głos. Rozpoczęli oni szczegółowe sprawdzanie okolicy, w tym pobliskiego terenu zielonego, aby zlokalizować źródło dźwięku. Po pewnym czasie mundurowi zauważyli leżącą w zaroślach osobę, co potwierdziło zasadność zgłoszenia.

Pomoc przedmedyczna dla mężczyzny odnalezionego w zaroślach

Odnaleziony mężczyzna leżał w kałuży i nie był w stanie samodzielnie wstać ani wydostać się z miejsca, w którym się znajdował. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy. Ułożyli poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz okryli go folią termiczną NRC, żeby zadbać o jego komfort cieplny. Funkcjonariusze wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego i monitorowali stan mężczyzny do czasu przyjazdu ratowników.

Szczecińscy policjanci w gotowości do niesienia pomocy

Szybkie działanie funkcjonariuszy pozwoliło na sprawne udzielenie wsparcia osobie znajdującej się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Całe zdarzenie pokazuje, że codzienna służba mundurowych wiąże się z gotowością do reagowania w trudnych momentach. Właściwie udzielona pierwsza pomoc i odnalezienie mężczyzny doprowadziły do uratowania go i przekazania pod opiekę medyczną. Interwencja ta zakończyła się pomyślnie dzięki zaangażowaniu szczecińskich wywiadowców.

Źródło: Policja.pl