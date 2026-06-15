Melania Trump w czerni na gali UFC w Waszyngtonie. Dominika Chorosińska zachwycona pierwszą damą

W niedzielnym wydarzeniu w Waszyngtonie wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który otrzymał specjalne zaproszenie zza oceanu. Prezydent Nawrocki miał okazję do rozmowy z amerykańskim przywódcą. Marcin Przydacz, kierujący prezydenckim Biurem Polityki Międzynarodowej, zapowiadał to spotkanie jeszcze przed startem samolotu do Stanów Zjednoczonych. Szef biura zapewniał dziennikarzy o bezpośrednim kontakcie polityków, a dopytywany o format spotkania sam na sam z Donaldem Trumpem, odpowiedział krótko: „będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa”.

Podczas pobytu za oceanem dziennikarze pytali Karola Nawrockiego o poruszenie kwestii stacjonowania amerykańskich żołnierzy na terytorium naszego kraju. Nawrocki zapowiedziała przekazanie stosownych gratulacji z okazji urodzin przywódcy, a także rocznicy podpisania ważnego dla Amerykanów dokumentu. Następnie miał zamiar poruszyć tematy krajowe. „Każde nasze spotkanie, a było ich już wiele, włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski” - podsumował krótko polski prezydent.

Melania Trump postawiła na czerń podczas gali UFC

Podczas niedzielnego wydarzenia w amerykańskiej stolicy ogromne zainteresowanie wzbudzała żona świętującego polityka. Słynąca ze świetnego gustu pierwsza dama założyła ciemną kreację. Melania Trump zaprezentowała się w obcisłej sukience o długości midi, do której dobrała skórzaną kurtkę przypominającą klasyczną marynarkę oraz eleganckie buty na wysokim obcasie. Żona Donalda Trumpa uzupełniła ten strój skromnym chokerem ze srebrnym krzyżykiem oraz prostą fryzurą, swobodnie rozpuszczając włosy. Obserwatorzy zgodnie ocenili ten ubiór jako niezwykle wyrazisty.

Zarejestrowane materiały wideo oraz fotografie uśmiechniętej pierwszej damy z błyskawiczną prędkością rozprzestrzeniły się w światowych mediach. Zachowanie byłej modelki podczas sportowego widowiska mocno zaimponowało Dominice Chorosińskiej. Reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość posłanka z nieskrywanym entuzjazmem skomentowała w mediach społecznościowych krótki film przedstawiający żonę prezydenta. „To chyba najszczęśliwsza Melania Trump, jaką kiedykolwiek widziałam. Uśmiech, swoboda i świetna atmosfera — trudno tego nie zauważyć” - stwierdziła polityczka na Facebooku.

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