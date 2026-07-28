Losy środowiska Mateusza Morawieckiego ważą się na Nowogrodzkiej

We wtorkowe popołudnie w centrali Prawa i Sprawiedliwości zebrali się członkowie Komitetu Politycznego. Ich celem jest podjęcie decyzji o politycznym bycie ponad 30 parlamentarzystów, którzy są związani ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, powołanym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ewentualne zatwierdzenie uchwały o ich usunięciu wywoła jedno z najpoważniejszych tąpnięć wewnątrz partii od lat.

Jarosław Kaczyński bezlitosny dla rozłamowców

Punktem zapalnym konfliktu stał się wymóg nałożony przez kierownictwo PiS. Działacze musieli zadeklarować, że nie przynależą do żadnych organizacji prowadzących działalność o charakterze politycznym. Prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński stanowczo podkreślił, że współpracownicy Morawieckiego mieli pełną świadomość konsekwencji niezłożenia stosownych oświadczeń. W ocenie władz partii, takie zaniechanie równa się samoczynnemu wykluczeniu ze struktur ugrupowania, co wynika bezpośrednio z zapisów statutowych.

Odpowiedź Mateusza Morawieckiego: Możliwy nowy klub w Sejmie

Odmienne stanowisko w tej sprawie prezentuje Mateusz Morawiecki wraz ze swoim zapleczem. Z ich perspektywy nie doszło do rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, a kontrowersyjne oświadczenie w ogóle nie odnosiło się do przynależności partyjnej. Według byłego szefa rządu całe zamieszanie zostało sprowokowane przez osoby dążące do wyeliminowania jego środowiska z szeregów partii. Morawiecki zapowiedział również stanowcze kroki: jeśli Komitet Polityczny ostatecznie pozbędzie się członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, to powołają oni do życia własny, odrębny klub parlamentarny.

Kluczowe głosowanie członków Komitetu Politycznego PiS

W skład Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości wchodzi ponad 50 działaczy. Wśród nich znajdują się najważniejsze figury w partii, w tym jej wiceprezesi. Paradoksalnie, formalnie do tego gremium należą również sam Mateusz Morawiecki i niektórzy parlamentarzyści z jego stowarzyszenia. Źródła zbliżone do władz PiS donoszą, że ostateczna decyzja zapadnie w drodze głosowania. Komitet ma przegłosować uchwałę, która jednoznacznie określi, czy politycy ci nadal są członkami partii, czy też ich mandat wygasł zgodnie ze statutem.

Krajobraz polityczny po ewentualnym wyrzuceniu ludzi Morawieckiego

Zrealizowanie gróźb Mateusza Morawieckiego i utworzenie nowego klubu parlamentarnego po wyrzuceniu jego popleczników wywołałoby gigantyczne trzęsienie ziemi na prawicy. Wtorkowe obrady mogą zdeterminować nie tylko losy ponad 30 posłów i senatorów, ale w dłuższej perspektywie wpłynąć na całościowy obraz Prawa i Sprawiedliwości oraz pozycję samego byłego premiera na krajowej scenie politycznej.

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