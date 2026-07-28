Donaldowi Tuskowi grożono śmiercią. Policja wkroczyła do mieszkania i znalazła amunicję

Kłodzcy śledczy prowadzą zaawansowane działania dotyczące przerażających zapowiedzi pozbawienia życia Donalda Tuska , które opublikowano w sieci.

, które opublikowano w sieci. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze skontrolowali lokal powiązany z internetowymi wpisami, w którym zabezpieczono magazynek i amunicję typu parabellum .

. Sprawdzamy, z jakimi konsekwencjami prawnymi musi liczyć się nadawca tych wiadomości oraz na jakim etapie jest proces ustalania jego tożsamości.

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie komentarzy zamieszczonych w internecie. Wpisy zawierały zniewagi oraz groźby pozbawienia życia premiera Donalda Tuska.

Na obecnym etapie służbom nie udało się bezsprzecznie potwierdzić tożsamości nadawcy tych skandalicznych słów. Policjanci ustalili adres, z którego miały być publikowane komentarze, a następnie przeszukali znajdujące się tam mieszkanie.

– Umieszczone w internecie komentarze zawierały zniewagi i groźby pod adresem premiera – przekazała prok. Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Groźby wobec Donalda Tuska. Zabezpieczono magazynek i naboje

W trakcie szczegółowej rewizji mundurowi przejęli sprzęt komputerowy oraz szereg dowodów rzeczowych, które mogą okazać się kluczowe dla dalszego biegu sprawy. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również magazynek do broni z trzema nabojami typu Parabellum.

Przejęte pociski natychmiast trafiły do specjalistycznej ekspertyzy z zakresu balistyki. Prokuratura nie ujawnia na razie, czy w mieszkaniu znaleziono również broń ani do kogo należały zabezpieczone przedmioty.

Policja na tropie hejtera. Kto groził śmiercią premierowi?

Aktualne czynności toczą się wyłącznie w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono jeszcze oficjalnych zarzutów karnych. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, dlatego nikomu nie przedstawiono dotąd zarzutów. Śledczy typują jednak osobę, która mogła zamieszczać komentarze.

Policjanci zbadają zabezpieczony sprzęt elektroniczny. Wyjaśniane będą również okoliczności posiadania magazynka i amunicji.

– Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Sprawca jest typowany, ale nie mamy jeszcze pewności, kto dokładnie zamieszczał treści w internecie – powiedziała prok. Czajkowska.

Surowe konsekwencje za groźby pod adresem Donalda Tuska

Za kierowanie gróźb karalnych i znieważenie konstytucyjnego organu RP grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeżeli okaże się, że amunicję posiadano bez wymaganego zezwolenia, sprawcy może grozić od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

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