TK podjął decyzję w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zapadła jednogłośnie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-28 12:20

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą rozporządzenie resortu cyfryzacji, które dotyczyło wzorów dokumentów dla par jednopłciowych biorących ślub poza granicami kraju. Bogdan Święczkowski stojący na czele składu sędziowskiego poinformował, że to postanowienie zostało podjęte przy pełnej zgodności wszystkich orzekających.

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Autor: Monika Smolik

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali we wtorek, 28 lipca, orzeczenie dotyczące przepisów wprowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uznano za sprzeczne z ustawą zasadniczą uregulowania określające formularze dla związków osób tej samej płci, które zostały sformalizowane w innych państwach.

Zmiany w przepisach umożliwiające przenoszenie zagranicznych dokumentów par jednopłciowych do polskiego systemu pojawiły się w Dzienniku Ustaw 22 maja. Wprowadzona modyfikacja polegała na usunięciu sztywnych podziałów na „dane kobiety” i „dane mężczyzny”, a w ich miejsce wprowadzono elastyczną formę wyboru w postaci zapisu „dane mężczyzna/kobieta”. Zaktualizowane druki obejmowały kluczowe poświadczenia z urzędów stanu cywilnego, w tym skrócone i pełne wersje aktów ślubu, a także specjalne zaświadczenia informujące o statusie konkretnego obywatela w państwowych rejestrach.

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W dniu ogłoszenia nowych regulacji szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał ułatwienia dla obywateli. „Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w polskim urzędzie stanu cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” - mówił wicepremier. Przedstawiciele ministerstwa tłumaczyli w oficjalnych komunikatach celowość wprowadzenia tych modyfikacji, zaznaczając, że zmiana „zapewnia kierownikom urzędów stanu cywilnego jasną podstawę działania, a obywatelom i obywatelkom – równe traktowanie i przewidywalność decyzji administracyjnych”.

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