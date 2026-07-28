TK podjął decyzję w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zapadła jednogłośnie

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali we wtorek, 28 lipca, orzeczenie dotyczące przepisów wprowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uznano za sprzeczne z ustawą zasadniczą uregulowania określające formularze dla związków osób tej samej płci, które zostały sformalizowane w innych państwach.

Zmiany w przepisach umożliwiające przenoszenie zagranicznych dokumentów par jednopłciowych do polskiego systemu pojawiły się w Dzienniku Ustaw 22 maja. Wprowadzona modyfikacja polegała na usunięciu sztywnych podziałów na „dane kobiety” i „dane mężczyzny”, a w ich miejsce wprowadzono elastyczną formę wyboru w postaci zapisu „dane mężczyzna/kobieta”. Zaktualizowane druki obejmowały kluczowe poświadczenia z urzędów stanu cywilnego, w tym skrócone i pełne wersje aktów ślubu, a także specjalne zaświadczenia informujące o statusie konkretnego obywatela w państwowych rejestrach.

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W dniu ogłoszenia nowych regulacji szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał ułatwienia dla obywateli. „Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w polskim urzędzie stanu cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” - mówił wicepremier. Przedstawiciele ministerstwa tłumaczyli w oficjalnych komunikatach celowość wprowadzenia tych modyfikacji, zaznaczając, że zmiana „zapewnia kierownikom urzędów stanu cywilnego jasną podstawę działania, a obywatelom i obywatelkom – równe traktowanie i przewidywalność decyzji administracyjnych”.