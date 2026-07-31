Mateusz Morawiecki roztacza wizję demograficznej zapaści. Były premier wyklucza migrantów jako lekarstwo na ten kryzys

Morawiecki otworzył „Rozwój + Wy”

W miniony piątek, 31 lipca, wystartowała inicjatywa „Rozwój + Wy”, za którą odpowiadają współpracownicy Mateusza Morawieckiego. Kongres zaplanowano jako forum wymiany opinii na temat gospodarczych realiów, obronności i najważniejszych barier, z jakimi w najbliższym czasie będzie musiał poradzić sobie nasz kraj.

Rolę głównego mówcy na starcie obrad wziął na siebie były prezes Rady Ministrów. Centralnymi punktami jego przemowy stały się sprawy rozrodczości oraz problematyka przepływu ludności. Działacz zaprezentował wyjątkowo ponurą wizję tego, co rzekomo czeka Polskę.

– W tych różnych scenariuszach łatwo mogę sobie wyobrazić, że za 25-30 lat bez odpowiedniego zajęcia się tym, demografią, polityką prorodzinną, proludnościową, nasz naród nie tylko może przestać coś znaczyć, ale nasz naród może wpaść w sidła większych i może przestać istnieć tak naprawdę - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie Rozwój + Wy.

Zdaniem Morawieckiego to właśnie kwestia starzejącego się społeczeństwa stanowi dzisiaj najpotężniejszą bolączkę aparatu państwowego. Zaniedbania w tym obszarze mają poskutkować tragicznym finałem szybciej, niż się wydaje. Jednocześnie zadeklarował stanowczo, że jego formacja polityczna będzie konsekwentnie forsowała rozwiązania przyjazne polskim rodzinom.

– Demografia jest naszym najważniejszym wyzwaniem i nie poddamy się, pomimo różnych słów krytyki, które padają pod naszym adresem - kontynuował.

„Migracja nie jest żadną odpowiedzią”

Były premier odniósł się do popularnej tezy, wedle której wakatów na rynku pracy i spadku dzietności nie da się pokryć inaczej, niż sprowadzając cudzoziemców. Polityk bardzo dosadnie skreślił takie rozwiązanie jako błędną ścieżkę. Zwrócił on jednak uwagę, że samej migracji nie da się całkowicie wymazać z dzisiejszej rzeczywistości, ale to rządzący muszą trzymać rękę na pulsie i w pełni panować nad tym ruchem.

– Migracja nie jest żadną odpowiedzią na demografię - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie Rozwój + Wy.

– Migracja jest elementem współczesności, przed którym albo się trzeba skutecznie bronić, albo trzeba z niej korzystać - kontynuował.

Morawiecki o presji na granice Europy

Inaugurując cykl „Rozwój + Wy”, Mateusz Morawiecki poruszył wątek napiętej sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Przywołał przykład wdarcia się obcokrajowców do strefy Schengen i stwierdził, że konieczna jest głęboka rewizja międzynarodowych paktów i umów, które narzucają nam odgórne reguły.

– To, co dzieje się ostatnio, widzieliście, w Ceucie, kiedy tysiące migrantów tak naprawdę naruszyło już strefę Schengen, powoduje, że ta zasada rebus sic stantibus musi być raz jeszcze przemyślana w nowych okolicznościach. Nie możemy być poddani tylko presji migracyjnej ze względu na to, że przynależymy do jakichś organizacji. Nie ma na to naszej zgody - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie Rozwój + Wy.

Słowa wypowiedziane na początku zdefiniowały atmosferę całego zlotu. Problem narodzin powiązano tam bezpośrednio z niezawisłością państwa i nienaruszalnością rubieży – tworząc w ten sposób katalog głównych przeszkód do pokonania na lata.

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