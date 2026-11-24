Mateusz Morawiecki pozywa Oskara Szafarowicza i żąda 30 tys. zł na Caritas

Dokumenty w tej sprawie wpłynęły już do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie odbędzie się proces. Według ustaleń portalu Wirtualna Polska, formalny pozew w imieniu Mateusza Morawieckiego złożył jego pełnomocnik Paweł Jabłoński, będący posłem ugrupowania Rozwój Plus.

Spór dotyczy publikacji zamieszczanych przez Oskara Szafarowicza, który działa w strukturach PiS i pracuje w biurze prasowym tej partii. W swoich wpisach sugerował on odbycie tajnego spotkania byłego premiera z obecnym szefem rządu Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem.

Reprezentujący byłego premiera poseł Paweł Jabłoński oczekuje od pozwanego wpłacenia 30 tys. zł na rzecz organizacji Caritas Polska. Kwota ta jest wyższa od pierwotnych 10 tys. zł, których domagano się w przedsądowym wezwaniu do dobrowolnego naprawienia szkody. Na zaostrzenie roszczeń finansowych wpłynęła gigantyczna skala, na jaką zaczęto powielać te nieprawdziwe doniesienia.

Wpis Oskara Szafarowicza o spotkaniu Morawieckiego i Tuska. Kulisy sprawy

Początek konfliktu sięga niedzielnego wieczoru 22 listopada. Właśnie wtedy Oskar Szafarowicz zamieścił na platformie X informację, że dwa dni wcześniej w luksusowym lokalu w Nowym Sączu spotkali się Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Z relacji działacza wynikało, że politykom towarzyszył także znany przedsiębiorca Zbigniew Jakubas.

Pracownik biura prasowego PiS określił to rzekome wydarzenie mianem „Magdalenka 2.0”, co stanowiło czytelne nawiązanie do historycznych negocjacji politycznych z 1989 roku. Szybko wyszło na jaw, że cała ta historia została zmyślona, a wspomniani politycy nie widzieli się ani w Nowym Sączu, ani na Podhalu, ani w żadnej innej części kraju. Również sam Zbigniew Jakubas stanowczo zdementował plotki o swoim udziale w takich rozmowach. Mimo jednoznacznych zaprzeczeń autor nie skasował swojego wpisu z sieci i nie zdecydował się na publikację żadnego sprostowania czy przeprosin.

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Paweł Jabłoński ostrzegał działacza PiS. Oskar Szafarowicz zignorował wezwanie

Zanim sprawa trafiła na wokandę, Paweł Jabłoński oficjalnie wezwał działacza PiS do skasowania posta i zaprzestania szerzenia fałszywych informacji. Pełnomocnik byłego premiera zapowiedział wówczas otwarcie, że brak reakcji poskutkuje skierowaniem pozwu do sądu.

Młody polityk zignorował jednak tę szansę na polubowne zakończenie sporu. W międzyczasie jego internetowa publikacja wygenerowała milionowe zasięgi, a zawarte w niej tezy zaczęli chętnie powielać inni parlamentarzyści oraz rozmaite media.

Z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę wynika, że to właśnie ogromna popularność fałszywego wpisu skłoniła prawnika do podniesienia żądanej kwoty. Zamiast początkowych 10 tys. zł, pełnomocnik Mateusza Morawieckiego domaga się teraz znacznie wyższego zadośćuczynienia.

Pozew Mateusza Morawieckiego przeciwko Szafarowiczowi. Żądanie przeprosin

Kwestie finansowe to tylko część roszczeń zawartych w dokumentach sądowych. Poseł Paweł Jabłoński wnosi także o całkowite usunięcie wszystkich publikacji Oskara Szafarowicza, które nawiązują do zmyślonego spotkania Morawieckiego, Tuska oraz Jakubasa.

Dodatkowo pozwany działacz miałby zamieścić w sieci specjalne oświadczenie z przeprosinami. Pełnomocnik byłego szefa rządu domaga się, aby tekst przeprosin widniał na profilach społecznościowych Oskara Szafarowicza nieprzerwanie przez 30 dni. Co więcej, przez pierwszy tydzień post musiałby być przypięty na samej górze strony, co zagwarantuje jego dobrą widoczność dla wszystkich internautów odwiedzających konto.

Przygotowany dokument procesowy jest bardzo obszerny i liczy łącznie ponad 30 stron, z czego ponad 20 zajmuje samo uzasadnienie. Były premier Mateusz Morawiecki oczekuje również od pozwanego pełnego zwrotu kosztów postępowania sądowego. Dalsze decyzje w tym politycznym sporze podejmie wkrótce sąd w Warszawie.