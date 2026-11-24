Nominacja miała miejsce w stolicy Niemiec, gdzie zorganizowano 72. sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W jej trakcie Tomasz Grodzki wszedł do wąskiego, pięcioosobowego grona wiceprezydentów tej instytucji. Oprócz polskiego polityka, analogiczne stanowiska powierzono reprezentantom Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii oraz Słowacji. Doszło również do zmiany na czele samego Zgromadzenia, ponieważ dotychczasowego prezydenta Michała Szczerbę zastąpił kongresmen ze Stanów Zjednoczonych, Brendan Boyle.

Polski parlamentarzysta z dużym zadowoleniem przyjął powierzenie mu tak odpowiedzialnej i prestiżowej funkcji. „To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a zarazem zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Grodzki. Senator zaznaczył przy tym, że w obliczu narastających zagrożeń na Starym Kontynencie najważniejsze pozostaje budowanie jedności krajów członkowskich oraz podnoszenie ich potencjału obronnego.

Mam zaszczyt poinformować, że zostałem wybrany na stanowisko wiceprezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego NATO To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a zarazem zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W obliczu rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa Europy szczególnego znaczenia nabierają jedność państw NATO, współpraca transatlantycka oraz konsekwentne wzmacnianie zdolności obronnych. Dziękuję za okazane zaufanie. Powierzoną mi funkcję będę traktował jako odpowiedzialność za reprezentowanie polskiego głosu w dyskusjach o przyszłości bezpieczeństwa naszego Sojuszu. 🇵🇱🇪🇺— Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 23, 2026

Tomasz Grodzki i inni polscy politycy z ważnymi funkcjami w NATO

Sukces byłego marszałka potwierdza, że reprezentanci Polski utrzymują wysoką pozycję w strukturach kierowniczych NATO. Warto przypomnieć, że w latach 2023–2024 na czele Zgromadzenia jako prezydent stał Michał Szczerba. Polityk, który obecnie zasiada w Parlamencie Europejskim z ramienia KO, przekazał już gratulacje nowo wybranym władzom.

Podczas berlińskich obrad wyróżniono również kilkoro innych przedstawicieli polskiego parlamentu. Poseł Andrzej Szewiński objął funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Transformacji i Rozwoju, natomiast posłanka Katarzyna Ueberhan otrzymała zadanie opracowania specjalnego raportu na wiosenną sesję zaplanowaną w Parlamencie Europejskim.

Kadencja Tomasza Grodzkiego, który w latach 2019–2023 kierował pracami polskiego Senatu, potrwa na nowym stanowisku przez dwanaście miesięcy. Regulamin przewiduje możliwość ubiegania się o jedną reelekcję. Objęcie fotela wiceprezydenta oznacza, że polityk zasiądzie w Komitecie Stałym, który odpowiada za koordynację działań Zgromadzenia i bezpośrednią współpracę z Kwaterą Główną NATO. Wcześniej senator uczestniczył w sesjach tego gremium w roli wiceprzewodniczącego polskiej delegacji.