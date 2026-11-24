Najnowsze badanie OGB zrealizowane na zlecenie portalu Stan360.pl to prawdziwy zimny prysznic dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu. Wynika z niego, że aż 62,8 proc. badanych Polaków negatywnie ocenia wizję powierzenia tej funkcji Przemysławowi Czarnkowi. Sytuację polityka dodatkowo pogarsza fakt, że blisko połowa wszystkich uczestników sondażu, bo dokładnie 48,0 proc., wskazała odpowiedź „bardzo źle”, podczas gdy opcję „raczej źle” wybrało 14,8 proc. respondentów.

QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze? Pytanie 1 z 10 Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku? 1974 1977 1980 Następne pytanie

Przemysław Czarnek jako premier. Sondaż ujawnia niskie poparcie

Chociaż Jarosław Kaczyński uważa profesora za odpowiedniego lidera na obecne trudne czasy, to społeczne poparcie dla jego nominacji pozostaje bardzo niskie. Zaledwie 17,9 proc. ankietowanych wyraziło pozytywną opinię o Przemysławie Czarnku w roli przyszłego prezesa Rady Ministrów. W całej grupie badanych tylko 7,5 proc. ocenia kandydata PiS „bardzo dobrze”, natomiast 10,4 proc. przyznaje mu notę „raczej dobrze”.

Warto zauważyć, że 19,3 proc. uczestników badania zachowuje całkowitą neutralność wobec wiceprezesa PiS i ocenia jego kandydaturę „ani dobrze, ani źle”.

Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera

Były minister edukacji narodowej został oficjalnie wskazany do tej roli 7 marca w Krakowie. Podczas tamtego wydarzenia prezes Jarosław Kaczyński ogłosił Przemysława Czarnka przyszłym szefem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Lider ugrupowania mocno komplementował wówczas swojego partyjnego kolegę, zwracając jednocześnie uwagę na poważną sytuację, w której znajduje się obecnie państwo.

„W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek” – tłumaczył wówczas Jarosław Kaczyński.

Badanie OGB dla portalu Stan360.pl zrealizowano w dniach 2-5 listopada 2026 roku za pomocą metody CATI na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca respondentów.