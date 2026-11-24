Marcin Przydacz oczekuje od rządu zdecydowanej reakcji na prowokacje Rosji

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stanowczo skomentował ostatnie wydarzenia, mówiąc wprost: „Nie ma zgody na to, żeby wrogie, obce państwo naruszało polską przestrzeń powietrzną”.

Polityk z Kancelarii Prezydenta nawiązał w ten sposób do poniedziałkowego zdarzenia z okolic Dorohuska, gdzie w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski dron obserwacyjny. Przydacz podkreślił przy tym, że przebywający obecnie z wizytą w Argentynie prezydent Karol Nawrocki na bieżąco otrzymywał raporty o rozwoju tej sytuacji.

Doniesienia o incydencie dotarły do głowy państwa w trakcie spotkania z przedstawicielami tamtejszej Polonii. Tuż po tym prezydent połączył się z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, skąd odebrał dokładne meldunki na temat skali zagrożenia.

W ocenie prezydenckiego ministra strona rządowa musi podjąć znacznie bardziej stanowcze kroki. Zdaniem Marcina Przydacza powtarzające się naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wymagają działań wykraczających poza standardowe procedury dyplomatyczne.

W swojej wypowiedzi prezydencki minister postawił sprawę jasno, oświadczając: „Potrzeba jeszcze twardszej polityki, jeszcze bardziej intensywnej reakcji”.

Polityk ocenił, że polska odpowiedź na prowokacje ze strony Moskwy musi być znacznie ostrzejsza niż ograniczenie się do wezwania ambasadora. Zaznaczył jednak, że w pierwszej kolejności należy szczegółowo wyjaśnić wszystkie okoliczności poniedziałkowego wtargnięcia.

MSZ wezwało ambasadora Rosji Gieorgija Michnę. Wręczono ostrą notę

W sprawie interweniowało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które we wtorek wezwało do swojej siedziby ambasadora Rosji Gieorgija Michnę. Bezpośrednią przyczyną tego kroku było wtargnięcie rosyjskich obiektów nad terytorium Polski w trakcie prowadzonego ostrzału Ukrainy.

Po zakończeniu rozmów rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór przekazał, że przedstawicielowi Moskwy wręczono ostrą notę dyplomatyczną, którą ambasador przyjął.

Relacjonując treść dokumentu, rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór wyjaśnił krótko: „Był w niej wyrażony nasz zdecydowany sprzeciw wobec takich działań”.

Wręczenie dokumentu stanowi oficjalny wyraz protestu władz w Warszawie przeciwko kolejnym rosyjskim działaniom uderzającym w bezpieczeństwo Polski.

Rosyjskie pociski Ch-101 i dron nad Polską. Seria groźnych incydentów

Zdarzenie z poniedziałku to niejedyny taki przypadek w ostatnim czasie. W miniony piątek nad ranem, kiedy Rosja prowadziła jeden z większych ataków na zachodnią Ukrainę, w polską przestrzeń powietrzną wleciały trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Szczątki tych maszyn spadły na terytorium naszego kraju i zostały odnalezione w trzech lokalizacjach. Chodzi o Nowy Lipowiec na Lubelszczyźnie, a także podkarpackie miejscowości Rudnik oraz Mołodycz.

Do następnego incydentu doszło w poniedziałek w późnych godzinach wieczornych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało wtedy komunikat o krótkotrwałym przekroczeniu polskiej granicy powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny, co miało miejsce podczas kolejnego uderzenia Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy.

Marcin Przydacz o uprawnieniach dla wojska i zestrzeliwaniu obcych obiektów

Prezydencki minister przypomniał także o przyjętej niedawno nowelizacji prawa. Nowe regulacje mają na celu ułatwienie polskim pilotom procedury podejmowania decyzji o zestrzeliwaniu obcych maszyn, które wlatują w polską przestrzeń powietrzną.

Według Marcina Przydacza w sytuacjach, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu państwa, polska armia musi dysponować pełną swobodą w podejmowaniu działań obronnych.

Mówiąc o uprawnieniach dla sił zbrojnych, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił jednoznacznie: „Wojsko powinno mieć absolutnie wolną rękę, by reagować i neutralizować te zagrożenia”.

Władze w Warszawie konsekwentnie deklarują twardy sprzeciw wobec poczynań Kremla. Otwartą kwestią pozostaje jednak to, czy powtarzające się prowokacje skłonią Polskę do wdrożenia jeszcze bardziej radykalnych środków wobec Moskwy.