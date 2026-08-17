Mateusz Morawiecki opublikował zagadkowe zdjęcie znad morza. Obiecuje swoim zwolennikom niespodziankę

Mateusz Morawiecki po głębokim kryzysie i odejściu z Prawa i Sprawiedliwości założył własny klub parlamentarny pod nazwą Rozwój Plus.

Były prezes Rady Ministrów zapowiada stworzenie nowej propozycji politycznej. Zespół Morawieckiego skupia się na kwestiach gospodarczych, obronnych oraz chce przyciągnąć młodszą część społeczeństwa i osoby prowadzące biznes.

Jego tajemnicza obietnica "w tym tygodniu będzie się działo" może oznaczać kolejny ruch na politycznej szachownicy. Sprawdź, w jaki sposób Morawiecki zamierza przebudować polską prawicę.

Mateusz Morawiecki nad morzem. Pokazał wakacyjne zdjęcie

Mateusz Morawiecki zdecydował się na krótki relaks. W ostatni dzień tygodnia udostępnił w internecie kadr uwieczniony na piaszczystej plaży. Były premier zaprezentował się w luźnym outficie w towarzystwie dwóch mężczyzn. Obrazek tchnie typowo letnią atmosferą, jednak dołączony do niego tekst wyraźnie kieruje myśli ku politycznym wyzwaniom.

– W tym tygodniu będzie się działo. Weekend za nami, baterie naładowane. 🔋 – napisał Morawiecki. Po chwili dodał jeszcze krótką zachętę dla swoich obserwatorów. – Bądźcie z nami i śledźcie nasze kanały!

W tym tygodniu będzie się działo. Weekend za nami, baterie naładowane. 🔋Bądźcie z nami i śledźcie nasze kanały! pic.twitter.com/F0fZn79R1r— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 17, 2026

Morawiecki mierzył się z poważnym kryzysem

Publikacja zbiegła się z bardzo ważnym etapem w karierze politycznej Mateusza Morawieckiego. Koniec lipca przyniósł gigantyczne napięcia na polskiej prawicy. Osią konfliktu okazała się działalność stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego szefa rządu.

Góra Prawa i Sprawiedliwości oczekiwała, że członkowie partii zrezygnują z angażowania się w inne organizacje o charakterze politycznym. Morawiecki stanowczo odmówił złożenia takiego oświadczenia. Podczas dyskusji z prezesem Jarosławem Kaczyńskim sugerował nawet oddanie stanowiska wiceszefa PiS.

Te napięcia finalnie poskutkowały rozłamem w strukturach sejmowych prawicy.

Morawiecki staje na czele klubu Rozwój Plus

29 lipca były prezes Rady Ministrów poinformował o powołaniu do życia klubu Rozwój Plus. W jego szeregi wstąpiło 40 parlamentarzystów, a sam Morawiecki stanął na czele nowej siły w Sejmie. Klub Prawa i Sprawiedliwości skurczył się tym samym do 147 mandatów.

Były premier zaznaczył, że nie zamierza już tracić energii na wewnętrzne przepychanki partyjne. Teraz chce skupić się na kreowaniu nowej propozycji dla Polaków.

Inicjatywa Rozwój Plus ma koncentrować się na sprawach ekonomicznych, bezpieczeństwie państwa, polityce prorodzinnej i wzmacnianiu samorządów. Ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego deklarowali, że sierpień zostanie mocno przepracowany pod kątem budowy lokalnych struktur nowej formacji.

Właśnie dlatego niedzielne obietnice aktywności w nadchodzącym tygodniu mogą oznaczać coś o wiele poważniejszego niż zwykłe, letnie pozdrowienia. Morawiecki wciąż trzyma karty przy orderach, więc sympatykom pozostaje cierpliwie wypatrywać kolejnych politycznych ruchów.

Morawiecki ma pomysł na przebudowę prawicy?

W ostatnich dniach były szef rządu wyraźnie podkreśla, że na prawej flance potrzebne jest nowe otwarcie w kwestii współpracy politycznej. W ubiegłym miesiącu stwierdził, że na polskiej prawicy brakuje jednego, bezwzględnego lidera. Zaznaczył, że różne odłamy muszą wypracować model skutecznego współdziałania.

Formacja Rozwój Plus ma docierać z przekazem do tej grupy elektoratu, do której dotychczasowe opcje prawicowe nie miały dostępu. Współpracownicy byłego premiera wspominają o próbie pozyskania głosów najmłodszych, przedsiębiorców oraz osób, które nie identyfikują się z żadną konkretną marką polityczną.

W tej sytuacji zdjęcie na piasku to tylko miły dodatek na koniec wolnych dni. Istotniejsze jest to, co Mateusz Morawiecki napisał pod fotografią. Po lipcowym przesileniu na prawicy, dawny premier przygotowuje grunt pod kolejne ofensywne kroki. Co dokładnie kryje się za tajemniczą zapowiedzią? Tego dowiemy się zapewne w ciągu najbliższych dni.

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