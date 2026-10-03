Awantura na szczytach władzy. Polacy wskazują jasno, co myślą o konflikcie

Blisko 90% społeczeństwa uważa, że kłótnie na linii prezydent-rząd uderzają w bezpieczeństwo Polski.

Takie dane przynosi najświeższe badanie United Surveys przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski.

Negatywne oceny sporu są wspólne zarówno dla sympatyków partii rządzących, jak i opozycyjnych.

Zaledwie 3% ankietowanych nie dostrzega w konflikcie szkodliwości dla państwa.

Sondaż został zrealizowany w dniach 18-20 września 2026 r.

Badanie Wirtualnej Polski: Zdecydowana ocena konfliktu Nawrockiego z Tuskiem

Spór między najwyższymi rangą urzędnikami państwowymi dawno wykroczył poza ramy telewizyjnej debaty. Obecnie Polacy postrzegają te przepychanki jako bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ojczyzny. Najnowsze badanie opinii publicznej United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski jasno pokazuje nastroje panujące w społeczeństwie – wyniki nie pozostawiają złudzeń.

Aż 86,5 proc. respondentów, zapytanych o wpływ konfliktu prezydenta Karola Nawrockiego z ekipą premiera Donalda Tuska na sytuację w kraju, stwierdziło, że jest on szkodliwy. Wśród tej grupy 44,2 proc. osób wybrało odpowiedź „bardzo szkodzi”, a 42,3 proc. wskazało opcję „raczej szkodzi”. Wyniki te dobitnie świadczą o skali niepokoju wśród obywateli.

Odsetek osób bagatelizujących wpływ sporu jest znikomy. Tylko 3,1 proc. uczestników badania uważa, że brak porozumienia na szczeblu centralnym nie odbija się negatywnie na państwie. Z kolei 6,8 proc. pytanych twierdzi, że kłótnie te są neutralne dla bezpieczeństwa Polski, a 3,6 proc. nie miało zdania na ten temat.

Badanie, które przeprowadzono między 18 a 20 września 2026 r. objęło grupę tysiąca pełnoletnich Polaków. Sondaż zrealizowano metodą mieszaną (mix-mode), łącząc wywiady telefoniczne (CATI) z ankietami internetowymi (CAWI).

Wyborcy o kłótniach: Co myślą zwolennicy koalicji i opozycji?

Niezadowolenie z ciągłych kłótni polityków na najwyższym szczeblu wykracza poza sympatie partyjne. Wirtualna Polska podkreśla, że to jedno z nielicznych zagadnień, gdzie panuje niemal pełna zgoda narodowa – niezależnie od tego, do czyjej urny respondenci najchętniej wrzucają kartę. Spór między prezydentem a rządem jest krytykowany przez wyborców z niemal każdego obozu politycznego.

Największą irytację wykazują sympatycy obecnego rządu. Wśród nich aż 95 proc. jest zdania, że konflikt osłabia państwo (52 proc. wybiera „bardzo szkodzi”, a 43 proc. „raczej szkodzi”). Oznacza to, że nawet ci, którzy popierają gabinet Donalda Tuska, wyrażają głębokie zaniepokojenie relacjami między Radą Ministrów a Pałacem Prezydenckim.

Po stronie opozycji (m.in. Prawo i Sprawiedliwość, obie Konfederacje, Razem) również dostrzega się negatywne skutki tarć na górze – taką opinię wyraża 86 proc. zwolenników tych ugrupowań. Co istotne, negatywne oceny dominują także w elektoracie Konfederacji (obu frakcji), gdzie 72 proc. badanych widzi szkodliwość sporu. Z kolei wśród osób niezdecydowanych, które rzadziej deklarują jednoznaczne poglądy, 67 proc. uważa konflikt za niebezpieczny.

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Spór uderza w pozycję Polski? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Choć polityczne przepychanki wydają się być jedynie wewnątrzpaństwowym problemem, ankietowani intuicyjnie rozumieją ich szerszy kontekst. W niepewnych czasach zgoda i spójne stanowisko najważniejszych władz państwowych to filary bezpieczeństwa.

Długotrwały konflikt między rządem a prezydentem negatywnie odbija się na wizerunku Polski za granicą. Partnerzy na arenie międzynarodowej mogą postrzegać kraj jako niestabilny, co utrudnia przewidywanie jego posunięć. Taka sytuacja grozi osłabieniem współpracy wojskowej i sojuszniczego wsparcia w razie kryzysu. Permanentne tarcia na najwyższych szczeblach władzy to niebezpieczny sygnał braku państwowej jedności.

Dla przeciwników Polski wewnętrzny rozłam stanowi pretekst do testowania granic, siania dezinformacji i działań destabilizujących. Wyniki badania United Surveys jasno pokazują, że społeczeństwo oczekuje od polityków rozwagi i wspólnego działania na rzecz dobra kraju.