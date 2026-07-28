Mateusz Morawiecki kpi z Jacka Kurskiego. Zaskakujące słowa byłego premiera

Niedawno Jacek Kurski pojawił się w Telewizji Republika, gdzie ostro skrytykował byłych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Głównym celem jego ataku był Mateusz Morawiecki. Były prezes Telewizji Polskiej grzmiał pod adresem byłego premiera, twierdząc, że działa w porozumieniu z ekipą Donalda Tuska oraz Niemcami. Podczas programu doszło również do ostrej wymiany zdań między Kurskim a posłem Robertem Gontarzem. Były szef TVP stwierdził bez ogródek, że cała sytuacja to celowe uderzenie w strukturę polityczną zdolną odsunąć obecny rząd od władzy.

Były szef rządu postanowił skomentować te słowa podczas wywiadu dla Kanału Zero. Mateusz Morawiecki w ironicznym tonie stwierdził, że jest wręcz zadowolony z obecnej roli Jacka Kurskiego w partii. Zaznaczył, że śledzi komentarze w sieci i doszedł do wniosku, iż każda formacja potrzebuje swojego "Jacka", by ponieść porażkę. Polityk dodał z satysfakcją, że jeśli PiS chce promować taką osobę, pozostaje mu jedynie bić brawo.

Do tych wypowiedzi Kurskiego odniósł się w rozmowie z Kanałem Zero Mateusz Morawiecki. Polityk przyznał, że... dziękuje Kurskiemu za jego postawę: - Jestem absolutnie bardzo wdzięczny, że pan Jacek Kurski stał się twarzą PiS-u, ponieważ widzę reakcje w internecie i rozumem, że każda partia, żeby przegrać musi mieć swojego Jacka - przyznał. - Jeśli PiS bierze sobie teraz na sztandary takiego Jacka to tylko przyklasnąć - dodał Morawiecki.

Warto przypomnieć sytuację z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, kiedy to Donald Tusk zaskoczył opinię publiczną nietypowym nawiązaniem. Obecny premier, wypowiadając się na temat Karola Nawrockiego i jego powiązań z Wielkim Bu, powołał się na słowa Jacka Murańskiego, znanego uczestnika walk freak fightowych. Szef rządu przywołał wypowiedzi tego zawodnika z wywiadu udzielonego stacji Polsat News.

Los Mateusza Morawieckiego w PiS wkrótce się rozstrzygnie

We wtorek, 28 lipca, zapadną kluczowe decyzje Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Gremium to ma zdecydować o ewentualnym wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i osób związanych z inicjatywą "Rozwój Plus". Były premier zapowiedział wcześniej, że w przypadku usunięcia jego współpracowników z szeregów PiS, zamierzają oni powołać do życia zupełnie nową formację parlamentarną.