Spotkanie Marty Nawrockiej z Louise Aranetą-Marcos

Polska Pierwsza Dama towarzyszy mężowi podczas wizyty państwowej na Filipinach. Marta Nawrocka spotkała się z Louise Aranetą-Marcos, by wziąć udział w ceremonii powitania w Pałacu Malacañang. Następnie obie panie udały się do Likhang Filipino, by podziwiać lokalne rękodzieło.

Likhang Filipino to wyjątkowe miejsce na mapie Filipin. Przestrzeń ta przez cały rok prezentuje dorobek miejscowych artystów i rzemieślników. Odwiedzający mogą tam podziwiać zarówno tradycyjne wyroby, jak i nowoczesne projekty designerskie.

Marta Nawrocka poznaje filipińską sztukę

Podczas wizyty Pierwsze Damy miały okazję obejrzeć bogatą ekspozycję sztuki i rzemiosła. Nawrocka i Araneta-Marcos wymieniały poglądy z lokalnymi tkaczami oraz kaligrafami. Zaprezentowano im również unikalne zbiory filipińskich znaczków, które dokumentują historię tego azjatyckiego państwa.

Szczególną uwagę przykuł pokaz wycinania wzorów w papierze, znany jako „Pastillas Pabalat”. Inicjatywa Likhang Filipino ma na celu promowanie rzemiosła, łącząc w sobie dziedzictwo kulturowe z innowacyjnymi pomysłami młodych projektantów.

Pokaz baletowy dla Marty Nawrockiej

Artystyczna część wizyty objęła również występy taneczne. Marta Nawrocka, wspólnie z filipińską Pierwszą Damą, podziwiała pokazy przygotowane przez wybitne lokalne zespoły. Na scenie zaprezentowali się tancerze z Alice Reyes Dance Company, Ballet Philippines oraz Steps Dance Studio.

Wszystkie te grupy odgrywają kluczową rolę w kulturalnym życiu kraju. Ballet Philippines to pierwsza stała formacja taneczna w tamtejszym centrum kultury. Z kolei Steps Dance Studio kształci kolejne pokolenia tancerzy, a Alice Reyes Dance Company zachwyca współczesnymi choreografiami.

Kolejne spotkanie Pierwszych Dam Polski i Filipin

Warto podkreślić, że dla Marty Nawrockiej i Louise Aranety-Marcos nie było to pierwsze spotkanie w cztery oczy. Panie miały okazję rozmawiać we wrześniu 2026 roku w Nowym Jorku. Odbyło się to podczas przyjęcia zorganizowanego przez Melanię Trump.

Wówczas Pierwsze Damy dyskutowały o zaangażowaniu w projekt „Fostering the Future Together”. Planowane są już kolejne szczyty tej inicjatywy, które odbędą się w Warszawie i Manili. Obecna wizyta na Filipinach to ważny krok w budowaniu dobrych relacji między oboma krajami.