Spis treści Metamorfoza Barbary Nowackiej. Ludzie stawiają pytania

Szefowa resortu edukacji gościła w programie „Graffiti” na antenie Polsat News, gdzie jednym z głównych wątków była ochrona dzieci w przestrzeni cyfrowej. Polityczka poinformowała o przygotowaniu wspólnego projektu ustawy z Ministerstwem Cyfryzacji, który reguluje kwestię minimalnego wieku użytkowników portali społecznościowych. Nowe przepisy zakładają, że dostęp do serwisów społecznościowych miałyby wyłącznie osoby po ukończeniu 15. roku życia, co wiązałoby się również z wdrożeniem mechanizmów weryfikacji wieku. Pytana o termin wejścia tych regulacji w życie, minister odpowiedziała wprost.

„Optymalnym rozwiązaniem byłoby od 1 stycznia kolejnego roku, czyli 2028. Da się szybciej? Super, ale już dzisiaj może obowiązywać, tylko się muszą wziąć do roboty i operatorzy i platformy. Pytanie czy postawią swój interes finansowy nad bezpieczeństwo dzieci. My jako państwo nie pozwolimy na to” – powiedziała minister.

Metamorfoza Barbary Nowackiej. Ludzie stawiają pytania

Telewizyjny występ odbił się szerokim echem w internecie nie tylko z powodu zapowiadanych zmian prawnych, ale przede wszystkim przez wizerunek Barbary Nowackiej. Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na wyraźną metamorfozę polityczki, przez którą część widzów miała problem z jej identyfikacją. Jeden z dziennikarzy stwierdził w sieci: „Rozpoznałem minister Nowacką jedynie po głosie”. W podobnym tonie wypowiadali się inni internauci, pisząc w komentarzach: „Nie do poznania; Słuchajcie, kto to jest?!”.

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