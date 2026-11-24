• Wspólna wizyta Marianny Schreiber i Janusza Korwin-Mikkego na strzelnicy.

• Na opublikowanym wideo polityk pozuje z karabinem, a celebrytka prezentuje naboje.

• Krótkie nagranie z muzyką Beyoncé wpisuje się w popularny trend internetowy.

• Wspólna fotografia Schreiber i Korwin-Mikkego sprowokowała dyskusję wśród internautów.

Aktywistka polityczna i celebrytka Marianna Schreiber po raz kolejny wzbudziła zainteresowanie użytkowników sieci. Tym razem opublikowała wideo ze strzelnicy, na którą wybrała się wspólnie z Januszem Korwin-Mikkem. Krótkie nagranie zrealizowano zgodnie z popularnymi w internecie trendami, wykorzystując jako podkład utwór Beyoncé. Biorąc pod uwagę dobór występujących przed kamerą osób, efekt końcowy prezentuje się bardzo nietypowo.

Wideo otwierają kadry z udziałem 84-letniego polityka ubranego w białą koszulę, muchę oraz swoją rozpoznawalną kamizelkę. Korwin-Mikke ma założone na głowę słuchawki ochronne, a w dłoniach dzierży karabin, po czym w kadrze pojawia się Marianna Schreiber pokazująca opakowanie z amunicją.

Janusz Korwin-Mikke i Marianna Schreiber razem na strzelnicy. Zaskakujące wideo w sieci

Nagranie ma zaledwie kilkanaście sekund. Widać na nim stojącego na stanowisku strzeleckim Korwin-Mikkego, który patrzy bezpośrednio w kamerę. Towarzysząca mu ubrana na czarno Schreiber także nosi okulary oraz ochronniki słuchu. Najpierw demonstruje przed obiektywem naboje, by po chwili również spojrzeć prosto w kamerę.

Tłem dla tych ujęć jest popularny w internetowych trendach utwór Beyoncé. Połączenie wizerunku znanego polityka, scenerii strzelnicy oraz muzyki pop nadaje całemu materiałowi wyraźnie humorystyczny wydźwięk.

Na tym jednak relacja się nie zakończyła. Celebrytka udostępniła na platformie X więcej materiałów dokumentujących pobyt na strzelnicy, a jedno z nagrań opatrzyła krótkim komentarzem, pisząc „Zobaczcie do czego Prezes strzela😱”.

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Marianna Schreiber pozuje z bronią u boku Korwin-Mikkego. Reakcje internautów

Uwagę użytkowników sieci przykuło również wspólne zdjęcie ze strzelnicy, do którego Schreiber i Korwin-Mikke zapozowali z bronią. Aktywistka opatrzyła tę fotografię cytatem polityka odnoszącym się do kwestii prawa do posiadania broni.

Wpis wywołał w sieci skrajne emocje. Wśród komentujących nie zabrakło głosów krytycznych wobec fotografowania się z bronią, a internauci przypominali w tym kontekście o niedawnych tragicznych zdarzeniach z Krakowa.

Warto przypomnieć, że to już kolejne spotkanie tej dwójki, a sama Schreiber nigdy nie kryła swojej sympatii wobec Korwin-Mikkego. Kiedy w październiku polityk obchodził 84. urodziny, celebrytka opublikowała długi post, w którym doceniła jego polityczny dorobek oraz konsekwencję w działaniu.

Teraz ponownie zdecydowali się na wspólne wyjście, wybierając miejsce zupełnie inne niż tradycyjne studio telewizyjne. Samo wideo z ich wizyty na strzelnicy udostępniono poniżej.