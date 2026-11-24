Przemysław Czarnek ocenia postawę Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie TK

Jednym z wątków poruszonych podczas wizyty Przemysława Czarnka w studiu Radia ZET było niepowodzenie prezydenckich rozmów dotyczących resetu konstytucyjnego. Prowadzący zapytał reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości, czy ufa w szczerość deklaracji Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zapewnia o chęci wygaszenia sporu narosłego wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Były szef resortu edukacji w swojej wypowiedzi na antenie Radia ZET nie pozostawił żadnych złudzeń. „No to jakby chciał zakończyć wojny o trybunał, to mógł obalić rząd Tuska, bo jest w tym rządzie Tuska jako wicepremier” – stwierdził Przemysław Czarnek.

W ocenie posła opozycji trwanie prezesa PSL w obecnym układzie rządowym oznacza współpracę z politykami, którzy kompletnie nie wykazują woli zażegnania trwającego kryzysu. „Siedzi między Tuskiem a Gawkowskim, którzy absolutnie nie chcą rozmawiać o czymkolwiek w trybunale, więc niech nie udaje” – dodał Przemysław Czarnek.

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Przemysław Czarnek chciał obalenia rządu Donalda Tuska. Ujawnia kulisy rozmów z PSL

W dalszej części rozmowy Przemysław Czarnek ujawnił, że jeszcze przed prezydenckimi konsultacjami szukał poparcia dla idei zmiany gabinetu i powołania na premiera Marka Jurka, rozmawiając z przedstawicielami PSL, Polski 2050 oraz Partii Razem. Inicjatywa ta spotkała się jednak z odrzuceniem. Polityk typowany przez PiS na szefa rządu zaznaczył, że jego formacja była skłonna zaakceptować nawet bardzo trudne dla siebie kompromisy w kwestii zażegnania kryzysu konstytucyjnego, stawiając przy tym jeden konkretny wymóg. „Możemy iść na bardzo daleko idące również rozwiązania, także takie, które nam się dzisiaj nie podobają, pod warunkiem, że obalimy rząd Tuska i była na to szansa, tylko że nikt tego nie zrobił” – powiedział w Radiu ZET Czarnek.

Jednocześnie reprezentant Prawa i Sprawiedliwości wstawił się za inicjatywą prezydenta, który zorganizował wspomniane spotkania. Zdaniem posła głowa państwa dała partiom szansę na wypracowanie kompromisu, lecz inne formacje nie wykazały w tej kwestii dobrej woli.

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Przemysław Czarnek o koalicji z PSL i rozwalaniu państwa polskiego

Padło również pytanie o to, czy jeszcze przed upływem obecnej kadencji Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby podjąć decyzję o wyjściu z koalicji rządzącej. Taki bieg wydarzeń nie został przez Przemysława Czarnka wykluczony. „Ja sobie w polityce wszystko mogę wyobrazić. Ja mówię o sytuacji obecnej” – zaznaczył na antenie Radia ZET polityk.

Następnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera w bardzo ostrych słowach podsumował aktualną sytuację polityczną w kraju, ale jednocześnie podtrzymał gotowość do ewentualnego podjęcia współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. „Jeśli pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że nie będą dalej firmować zamachu na konstrukcję organu państwa i rozwalania państwa polskiego, to oczywiście zawsze jest otwarta dłoń i płaszczyzna do współpracy” – oświadczył Przemysław Czarnek.