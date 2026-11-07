Podziemia Kredowe ChKS Chełm pokonują Neonet Norwid Częstochowa. Zacięty pięciosetowy bój

Zacięte starcie w ekstraklasie siatkarzy

Kibice zgromadzeni na trybunach w Chełmie byli świadkami niezwykle wyrównanego i zaciętego pojedynku. Gospodarze, Podziemia Kredowe ChKS Chełm, ostatecznie triumfowali nad drużyną Neonet Norwid Częstochowa z wynikiem 3:2. Poszczególne partie zakończyły się rezultatami: 16:25, 25:21, 22:25, 25:18, 15:10.

Początek meczu należał do gości, którzy pewnie wygrali pierwszego seta. Siatkarze z Chełma szybko jednak odpowiedzieli, doprowadzając do remisu w drugiej odsłonie. Trzecia partia ponownie padła łupem zespołu z Częstochowy, ale gospodarze nie złożyli broni i po zwycięstwie w czwartym secie doprowadzili do tie-breaka, w którym ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Składy obu drużyn w zaciętym boju

W barwach zwycięskiej drużyny ChKS Chełm na parkiecie zaprezentowali się m.in.: Maciej Muzaj, Mariusz Marcyniak, Yacine Louati, Jakub Turski, Jay Blankenau oraz Amirhossein Esfandiar. Na pozycji libero wystąpił Jędrzej Gruszczyński. Z ławki rezerwowych wspierali ich Yuki Imahashi, Jakub Olszewski, Tytus Nowik i Aleksander Nowik.

Z kolei w zespole Neonet Norwid Częstochowa w wyjściowym składzie zagrali: Daniel Popiela, Zalejko Coric, Mads Kyed Jensen, Oskar Madsen, Michał Grzyb i Jakub Nowak. Funkcję libero pełnił Dominik Jaglarski. Zmiennikami w ekipie gości byli Artur Sługocki, Jakub Kiedos, Pablo Kukartsev, Tomasz Kowalski oraz Mateusz Kufka.