Turniej ATP Masters w Paryżu. Znamy skład wielkiego finału

Droga do finału w Paryżu

Carlos Alcaraz, rozstawiony w turnieju z numerem drugim, nie miał większych problemów w spotkaniu półfinałowym. Hiszpański zawodnik pewnie pokonał Norwega Caspra Ruuda w dwóch setach 6:4, 6:4. Tydzień wcześniej utalentowany sportowiec świętował ostateczny triumf podczas imprezy w Wiedniu w Austrii.

Zupełnie inaczej wyglądał pojedynek grającego z turniejową trójką Bena Sheltona. Amerykański tenisista musiał wyjątkowo mocno się napracować, aby wyeliminować reprezentanta gospodarzy Lucę Van Assche. Pojedynek zakończył się po zaciętej walce zwycięstwem zawodnika z USA wynikiem 5:7, 6:3, 6:4.

Będzie rewanż za nowojorski US Open

Najbliższy mecz będzie już piątym bezpośrednim starciem tych utytułowanych tenisistów. Zdecydowanym faworytem statystyk jest Carlos Alcaraz, który w przeszłości trzykrotnie ogrywał swojego rywala. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się znakomitą formą, wygrywając po cztery imprezy z cyklu w bieżącym roku.

Ostatnie bezpośrednie spotkanie miało miejsce podczas ćwierćfinału tegorocznego US Open, z którego zwycięsko wyszedł Amerykanin. Niestety w zawodach w Paryżu słabo zaprezentowali się polscy tenisiści, z Hubertem Hurkaczem odpadającym w pierwszej rundzie na czele. Swoje pierwsze spotkania przegrali również polscy debliści Szymon Walków i Jan Zieliński występujący z zagranicznymi partnerami.