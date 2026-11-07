Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Sprawca nie jest żołnierzem

Dramatyczne sceny rozegrały się w Krakowie w sobotę, 7 listopada, w okolicach godziny 15:00. Właśnie wtedy kierowca czarnego samochodu zaczął strzelać do ludzi przebywających na Rynku Głównym. Początkowe sygnały sugerowały udział dwóch zamachowców, jednak policja zdementowała te informację..

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Kim jest zatrzymany napastnik?

Interweniujący funkcjonariusz postrzelił i obezwładnił agresora atakującego przechodniów, a ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. W przestrzeni internetowej natychmiast ruszyła lawina domysłów dotyczących tożsamości napastnika z Krakowa. Głos w tej sprawie zabrała Małopolska Policja za pośrednictwem platformy X, publikując oficjalny komunikat. „Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej” – poinformowały służby.

W przestrzeni publicznej pojawiły się również pogłoski o służbie zatrzymanego w armii, lecz według naszych informatorów powiązanych z Ministerstwem Obrony Narodowej mężczyzna przeszedł jedynie szkolenie wojskowe i nie ma statusu żołnierza Wojska Polskiego.

Podczas ataku w sercu stolicy Małopolski agresor używał karabinka z rodziny AR-15. Konstrukcja ta należy do najpopularniejszych na świecie, a jej militarne wersje posłużyły za bazę dla modeli M16 oraz M4. Służby przeszukały również samochód sprawcy, gdzie zabezpieczono między innymi amunicję, kamizelkę oraz hełm. Sam ujęty mężczyzna był ubrany w strój przypominający mundur wojskowy.

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