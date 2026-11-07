Prezydent Karol Nawrocki ogłosi żałobę narodową. Jest komunikat z Pałacu Prezydenckiego

Dramatyczne wydarzenia w stolicy Małopolski skłoniły prezydenta Karola Nawrockiego do podjęcia stanowczych kroków. W sobotę, 7 listopada około godziny 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie dwudziestokilkuletni mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Bilans tej strzelaniny jest tragiczny, ponieważ śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia.

Na miejsce tragedii natychmiast przybyli reprezentanci rządu, w tym wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. W drodze do Krakowa znajdują się również premier Donald Tusk oraz stojący na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Żałoba narodowa po strzelaninie w Krakowie. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego

Głowa państwa przekazała już wyrazy współczucia bliskim zamordowanych osób. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zdecydował o wprowadzeniu w kraju żałoby narodowej. Oficjalną informację na ten temat opublikował w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zaznaczając, że odpowiednie procedury zostały już uruchomione.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada. Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska - przekazał Rafał Leśkiewicz.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada. Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 7, 2026