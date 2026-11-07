Zmiany na polskich stadionach. Wyjątkowy gest władz związku

Decyzja związku po dramatycznych wydarzeniach

Władze polskiego futbolu wydały oficjalny komunikat po tragicznych incydentach na południu kraju. Wszystkie spotkania piłkarskie na szczeblu centralnym, od ekstraklasy po niższe profesjonalne klasy rozgrywkowe, rozpoczną się w zmienionej formule. Działacze zdecydowali się na odgórny gest solidarności, który obowiązywać będzie w ten weekend.

Przedstawiciele organizacji złożyli również oficjalne wyrazy współczucia bliskim poszkodowanych w incydencie. Każde spotkanie zaplanowane na te dni rozpocznie się od symbolicznego aktu pamięci przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Ma to być wyraz szacunku dla wszystkich dotkniętych dramatem w Małopolsce.

„W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w Krakowie, Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że przed wszystkimi meczami rozgrywanymi w ten weekend na szczeblu centralnym, pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy”

Jak przebiegał incydent w centrum miasta?

Według relacji naocznych świadków około godziny 15 rozpędzony pojazd sforsował wjazd na Rynek Główny w Krakowie. Zamaskowany napastnik znajdujący się wewnątrz otworzył ogień z broni palnej w kierunku przechodniów. Służby mundurowe pojawiły się szybko na miejscu incydentu.

Interweniujący funkcjonariusz policji oddał strzały w kierunku agresora, co pozwoliło na jego natychmiastowe obezwładnienie. Sprawca zdarzenia został szybko przetransportowany do szpitala. Niestety, w wyniku tego zdarzenia zginęło sześć osób, a kilkanaście innych odniosło poważne obrażenia.