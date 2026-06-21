Marta Nawrocka wyznacza trendy na lato 2026. Te stylizacje sprawdzą się u każdej z nas

Marta Nawrocka buduje swój autorski wizerunek, unikając utartych schematów. Pierwsza dama płynnie przechodzi od stylizacji dziewczęcych po te typowo biznesowe , udowadniając, że śledzenie trendów nie musi oznaczać rezygnacji z elegancji.

, udowadniając, że śledzenie trendów nie musi oznaczać rezygnacji z elegancji. Jej letnia garderoba opiera się na pastelowych kolorach, zwłaszcza błękicie, masełkowej żółci i odcieniach złamanej bieli . Chętnie sięga też po spodnie z szerokimi nogawkami, bufiaste rękawy oraz apaszki, które wiąże na różne sposoby.

. Chętnie sięga też po spodnie z szerokimi nogawkami, bufiaste rękawy oraz apaszki, które wiąże na różne sposoby. Wybory modowe pierwszej damy to doskonała inspiracja dla każdej kobiety. Jej zestawy są uniwersalne i idealnie sprawdzą się zarówno w pracy, jak i podczas letnich wyjść czy wakacyjnych spacerów.

Żona Karola Nawrockiego nie podąża śladami swoich poprzedniczek w kwestiach modowych. Stawia na oryginalność i konsekwentnie buduje swój własny wizerunek. Pierwsza dama nie boi się modowych wyzwań i z sukcesem żongluje różnymi stylami. W jej szafie znajdziemy zarówno dziewczęce, delikatne kroje, jak i profesjonalne zestawy w stylu bizneswoman. Wszystko to komponuje z ogromnym wyczuciem, omijając szerokim łukiem modowe wpadki. Umiejętnie przemyca najnowsze trendy do klasycznej elegancji. Jej letnie wybory to gotowe, modne zestawy, którymi bez obaw mogą inspirować się kobiety w każdym wieku.

W naszej galerii zobaczysz najmodniejsze stylizacje Marty Nawrockiej na lato:

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Sonda Jak oceniasz styl Marty Nawrockiej? Świetny – elegancki, nowoczesny i dopasowany do roli pierwszej damy Dobry – widać dużą poprawę i świadome budowanie wizerunku Przeciętny – nie wyróżnia się niczym szczególnym Słaby – nie pasuje do rangi pierwszej damy

Marta Nawrocka na lato: jasne kolory i szerokie spodnie

Nadchodzące miesiące letnie zdominują jasne, pastelowe odcienie. Złamana biel, błękit i masełkowa żółć będą królować na ulicach, zarówno w formie monochromatycznych total looków, jak i pojedynczych akcentów kolorystycznych. Taka kolorystyka to strzał w dziesiątkę na upalne dni – jasne materiały odbijają promienie słoneczne, przynosząc ulgę podczas wysokich temperatur. Sprawdzą się też perfekcyjnie w biurze i na wakacyjnym wyjeździe. Marta Nawrocka jest zdeklarowaną fanką jasnych ubrań i wielokrotnie zachwycała w żółtych lub niebieskich stylizacjach.

Kolejnym mocnym punktem w letniej szafie pierwszej damy są spodnie z szerokimi nogawkami. To absolutny must-have tego sezonu. O ile na oficjalne spotkania żona prezydenta wybiera zazwyczaj eleganckie damskie garnitury, o tyle na mniej formalne okazje świetnie sprawdzą się szerokie spodnie z lekkich materiałów, chociażby z lnu.

Bufiaste rękawy i apaszki: ulubione detale Marty Nawrockiej

Wielki powrót zaliczają również apaszki, które Marta Nawrocka wprost uwielbia. Co ciekawe, pierwsza dama nie nosi ich wyłącznie na szyi. Z powodzeniem można je wpleść we włosy, przywiązać do torebki, a nawet wykorzystać jako oryginalny top. Podobny powrót świętują bufiaste rękawy. Żona prezydenta już niejednokrotnie pokazywała się w sukienkach i bluzkach z tym charakterystycznym zdobieniem. To bardzo romantyczny detal, który dodaje całości niezwykłej lekkości i kobiecego uroku.

Styl Marty Nawrockiej to najlepszy dowód na to, że sezonowe hity mogą świetnie komponować się z eleganckim sznytem. Odpowiednio dobrane, sprawdzą się podczas oficjalnych letnich uroczystości i w środowisku biznesowym. W luźniejszej, casualowej formie to z kolei idealny wybór na co dzień dla każdej z nas.

Najlepsze letnie stylizacje pierwszej damy z sezonu 2026 prezentujemy w przygotowanej galerii zdjęć.