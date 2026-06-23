Nielegalne papierosy w Tychach. 50-latek przewoził towar wart ponad 200 tysięcy złotych

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-23 18:00

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną w Tychach zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu oświęcimskiego, który posiadał ponad 143 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zdarzenie miało miejsce 19 czerwca 2026 roku na terenie aglomeracji śląskiej. Gdyby nielegalne wyroby tytoniowe trafiły do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wyniosłyby ponad 200 000 zł.

Niebieski napis „POLICJA” na radiowozie, symbolizujący działania służb w walce z przestępczością gospodarczą, m.in. nielegalnym handlem papierosami. Więcej o akcjach policji przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Images Policja odwołała Child Alert, nastolatka odnaleziona

Kontrola drogowa i przeszukanie na ogródkach działkowych

Do zatrzymania doszło 19 czerwca 2026 roku w trakcie kontroli drogowej przeprowadzonej na terenie aglomeracji śląskiej. Funkcjonariusze sprawdzili pojazd marki Seat, w którym ujawnili znaczną ilość papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Dalsze działania doprowadziły policjantów do kolejnego miejsca, w którym przechowywany był nielegalny towar. Na terenie ogródków działkowych w Rudzie Śląskiej mundurowi zabezpieczyli następne partie wyrobów tytoniowych.

Zarzuty i zabezpieczona gotówka 50-latka

W wyniku podjętych czynności policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 143 000 sztuk papierosów pochodzących z nielegalnego źródła. Jeszcze tego samego dnia 50-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. Na poczet przyszłych kar oraz grzywien funkcjonariusze przejęli gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 50 000 zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tychach, a nadzór nad nim sprawuje Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej.

Ostrzeżenie przed handlem towarami bez akcyzy

Policjanci przypominają, że posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy oraz handel nimi jest zabronione. Tego typu działania generują straty dla budżetu państwa i sprzyjają rozszerzaniu się szarej strefy. Nabywcy kupujący papierosy z nielegalnych źródeł również narażają się na odpowiedzialność karną i wspierają działalność przestępczą. Służby apelują, aby o każdym przypadku posiadania informacji o nielegalnym obrocie wyrobami akcyzowymi powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Źródło: Policja.pl