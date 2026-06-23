Nielegalne papierosy w Tychach. 50-latek przewoził towar wart ponad 200 tysięcy złotych

Kontrola drogowa i przeszukanie na ogródkach działkowych

Do zatrzymania doszło 19 czerwca 2026 roku w trakcie kontroli drogowej przeprowadzonej na terenie aglomeracji śląskiej. Funkcjonariusze sprawdzili pojazd marki Seat, w którym ujawnili znaczną ilość papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Dalsze działania doprowadziły policjantów do kolejnego miejsca, w którym przechowywany był nielegalny towar. Na terenie ogródków działkowych w Rudzie Śląskiej mundurowi zabezpieczyli następne partie wyrobów tytoniowych.

Zarzuty i zabezpieczona gotówka 50-latka

W wyniku podjętych czynności policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 143 000 sztuk papierosów pochodzących z nielegalnego źródła. Jeszcze tego samego dnia 50-latek usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. Na poczet przyszłych kar oraz grzywien funkcjonariusze przejęli gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 50 000 zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tychach, a nadzór nad nim sprawuje Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej.

Ostrzeżenie przed handlem towarami bez akcyzy

Policjanci przypominają, że posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy oraz handel nimi jest zabronione. Tego typu działania generują straty dla budżetu państwa i sprzyjają rozszerzaniu się szarej strefy. Nabywcy kupujący papierosy z nielegalnych źródeł również narażają się na odpowiedzialność karną i wspierają działalność przestępczą. Służby apelują, aby o każdym przypadku posiadania informacji o nielegalnym obrocie wyrobami akcyzowymi powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Źródło: Policja.pl