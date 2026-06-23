Zatrzymania na Śląsku i w Małopolsce. CBŚP rozbiło zbrojną grupę przestępczą

Działalność grupy przestępczej na terenie dwóch województw

Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz śląski wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy aktywności grupy o charakterze zbrojnym. Według ustaleń śledczych podejrzani działali od 2023 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Członkowie grupy mieli zajmować się szeroko pojętą działalnością przestępczą, w tym rozbojami, pobiciami oraz niszczeniem mienia. Ważnym elementem ich aktywności była także nielegalna produkcja, przemyt oraz obrót znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Skoordynowana akcja policji w Małopolsce i na Śląsku

Działania ukierunkowane na zatrzymanie osób powiązanych z grupą zostały przeprowadzone na początku czerwca 2026 roku. Funkcjonariusze CBŚP otrzymali wsparcie od policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. W wyniku zrealizowanej akcji zatrzymano 8 osób, natomiast 2 kolejne zostały doprowadzone do prokuratury z zakładów karnych, gdzie odbywały wyroki za wcześniejsze czyny. Wszyscy ujęci to obywatele Polski, którzy są w wieku od 23 do 52 lat.

Zabezpieczona broń palna i sprzęt do produkcji narkotyków

W trakcie przeszukań prowadzonych w miejscach pobytu podejrzanych funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli cztery jednostki broni krótkiej wraz z amunicją. Odnaleziona broń została przekazana do szczegółowych badań balistycznych. Mundurowi zabezpieczyli również granat hukowo-błyskowy, proch czarny, prekursory chemiczne oraz specjalistyczny sprzęt służący do produkcji amfetaminy. Wszystkie odnalezione przedmioty stanowią obecnie materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Poważne zarzuty i tymczasowe aresztowanie podejrzanych

Prokurator nadzorujący sprawę przedstawił zatrzymanym łącznie ponad 50 zarzutów. Obejmują one między innymi kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udział w bójkach i pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Część zarzutów dotyczy także rozbojów, uszkodzenia mienia oraz obrotu środkami odurzającymi. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich dziesięciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a sama sprawa jest określana jako rozwojowa.

Źródło: Policja.pl