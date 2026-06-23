Znamy terminarz Polaków w Lidze Narodów. Dwa mecze kadry Jana Urbana na PGE Narodowym

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-23 19:09

Reprezentacja Polski wie już, gdzie zagra pierwsze spotkania w ramach nadchodzącej edycji Ligi Narodów. Władze Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęły we wtorek decyzję o organizacji domowych meczów przeciwko Bośni i Hercegowinie, a także Rumunii na stołecznym PGE Narodowym.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej w czerwonych strojach z biało-czerwonymi orzełkami, ustawiona do zdjęcia przed meczem na murawie. Zawodnicy przygotowują się do walki w Lidze Narodów, o której szczegółowo przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotostyk / Super Express Reprezentacja Polski w piłce nożnej

Łukasz Wachowski ze związku już wcześniej zapowiadał, że podopieczni Jana Urbana rozpoczną zmagania w dywizji B na głównej arenie kraju. Listopadowa potyczka z reprezentacją Szwecji prawdopodobnie zostanie przeniesiona, a trzeci z domowych meczów kadry ugości wrocławski obiekt.

Zarówno pierwszy, jak i drugi mecz w Warszawie wystartuje punktualnie o 20:45. Jesienią nasza kadra weźmie udział w sześciu spotkaniach grupowych, trzykrotnie sprawdzając się na własnym terenie i trzy razy wyjeżdżając do rywali.

Przed nami historyczny, premierowy udział Biało-Czerwonych na poziomie dywizji B w Lidze Narodów. Zeszłoroczna jesień zakończyła się bolesnym spadkiem z elity, gdy drużyna prowadzona jeszcze przez Michała Probierza zajęła ostatnią lokatę w grupie z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją. To właśnie bolesna porażka ze Szkotami na PGE Narodowym ostatecznie przekreśliła nasze nadzieje na utrzymanie w wyższych strukturach UEFA.

Świeżym rozwiązaniem w nadchodzącej edycji będzie znacznie wydłużone okienko dla kadr narodowych na przełomie września oraz października. Uczestnicy turnieju zmierzą się z bardzo napiętym harmonogramem, odhaczając aż cztery rundy spotkań w niecałe czternaście dni.

  • 25 września (czwartek), start o 20:45
  • Starcie: Polska kontra Bośnia i Hercegowina
  • Lokalizacja: warszawski PGE Narodowy
  • 28 września (niedziela)
  • Starcie: Szwecja kontra Polska
  • Lokalizacja: terytorium Szwecji
  • 2 października (czwartek), start o 20:45
  • Starcie: Polska kontra Rumunia
  • Lokalizacja: warszawski PGE Narodowy
  • 5 października (niedziela)
  • Starcie: Bośnia i Hercegowina kontra Polska
  • Lokalizacja: terytorium Bośni i Hercegowiny
  • 14 listopada (piątek)
  • Starcie: Rumunia kontra Polska
  • Lokalizacja: terytorium Rumunii
  • 17 listopada (poniedziałek)
  • Starcie: Polska kontra Szwecja
  • Lokalizacja: prawdopodobnie stadion we Wrocławiu
Reprezentacja Polski