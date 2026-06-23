Znamy terminarz Polaków w Lidze Narodów. Dwa mecze kadry Jana Urbana na PGE Narodowym

Łukasz Wachowski ze związku już wcześniej zapowiadał, że podopieczni Jana Urbana rozpoczną zmagania w dywizji B na głównej arenie kraju. Listopadowa potyczka z reprezentacją Szwecji prawdopodobnie zostanie przeniesiona, a trzeci z domowych meczów kadry ugości wrocławski obiekt.

Zarówno pierwszy, jak i drugi mecz w Warszawie wystartuje punktualnie o 20:45. Jesienią nasza kadra weźmie udział w sześciu spotkaniach grupowych, trzykrotnie sprawdzając się na własnym terenie i trzy razy wyjeżdżając do rywali.

Przed nami historyczny, premierowy udział Biało-Czerwonych na poziomie dywizji B w Lidze Narodów. Zeszłoroczna jesień zakończyła się bolesnym spadkiem z elity, gdy drużyna prowadzona jeszcze przez Michała Probierza zajęła ostatnią lokatę w grupie z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją. To właśnie bolesna porażka ze Szkotami na PGE Narodowym ostatecznie przekreśliła nasze nadzieje na utrzymanie w wyższych strukturach UEFA.

Świeżym rozwiązaniem w nadchodzącej edycji będzie znacznie wydłużone okienko dla kadr narodowych na przełomie września oraz października. Uczestnicy turnieju zmierzą się z bardzo napiętym harmonogramem, odhaczając aż cztery rundy spotkań w niecałe czternaście dni.

25 września (czwartek), start o 20:45

Starcie: Polska kontra Bośnia i Hercegowina

Lokalizacja: warszawski PGE Narodowy

28 września (niedziela)

Starcie: Szwecja kontra Polska

Lokalizacja: terytorium Szwecji

2 października (czwartek), start o 20:45

Starcie: Polska kontra Rumunia

Lokalizacja: warszawski PGE Narodowy

5 października (niedziela)

Starcie: Bośnia i Hercegowina kontra Polska

Lokalizacja: terytorium Bośni i Hercegowiny

14 listopada (piątek)

Starcie: Rumunia kontra Polska

Lokalizacja: terytorium Rumunii