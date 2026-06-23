Znamy terminarz Polaków w Lidze Narodów. Dwa mecze kadry Jana Urbana na PGE Narodowym

Łukasz Wachowski ze związku już wcześniej zapowiadał, że podopieczni Jana Urbana rozpoczną zmagania w dywizji B na głównej arenie kraju. Listopadowa potyczka z reprezentacją Szwecji prawdopodobnie zostanie przeniesiona, a trzeci z domowych meczów kadry ugości wrocławski obiekt.
Zarówno pierwszy, jak i drugi mecz w Warszawie wystartuje punktualnie o 20:45. Jesienią nasza kadra weźmie udział w sześciu spotkaniach grupowych, trzykrotnie sprawdzając się na własnym terenie i trzy razy wyjeżdżając do rywali.
Przed nami historyczny, premierowy udział Biało-Czerwonych na poziomie dywizji B w Lidze Narodów. Zeszłoroczna jesień zakończyła się bolesnym spadkiem z elity, gdy drużyna prowadzona jeszcze przez Michała Probierza zajęła ostatnią lokatę w grupie z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją. To właśnie bolesna porażka ze Szkotami na PGE Narodowym ostatecznie przekreśliła nasze nadzieje na utrzymanie w wyższych strukturach UEFA.
Świeżym rozwiązaniem w nadchodzącej edycji będzie znacznie wydłużone okienko dla kadr narodowych na przełomie września oraz października. Uczestnicy turnieju zmierzą się z bardzo napiętym harmonogramem, odhaczając aż cztery rundy spotkań w niecałe czternaście dni.
- 25 września (czwartek), start o 20:45
- Starcie: Polska kontra Bośnia i Hercegowina
- Lokalizacja: warszawski PGE Narodowy
- 28 września (niedziela)
- Starcie: Szwecja kontra Polska
- Lokalizacja: terytorium Szwecji
- 2 października (czwartek), start o 20:45
- Starcie: Polska kontra Rumunia
- Lokalizacja: warszawski PGE Narodowy
- 5 października (niedziela)
- Starcie: Bośnia i Hercegowina kontra Polska
- Lokalizacja: terytorium Bośni i Hercegowiny
- 14 listopada (piątek)
- Starcie: Rumunia kontra Polska
- Lokalizacja: terytorium Rumunii
- 17 listopada (poniedziałek)
- Starcie: Polska kontra Szwecja
- Lokalizacja: prawdopodobnie stadion we Wrocławiu