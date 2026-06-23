Oszustwa w Tczewie. Dwaj mężczyźni zatrzymani za przejęcie kontroli nad kontem

Mieszkaniec Tczewa stracił oszczędności przez oszustwo internetowe

Do tczewskiej komendy zgłosił się mieszkaniec miasta, który padł ofiarą przestępstwa w sieci. Policjanci ustalili, że sprawca uzyskał zdalny dostęp do komputera pokrzywdzonego, co pozwoliło mu przejąć kontrolę nad bankowością elektroniczną mężczyzny. Przestępca nie tylko zyskał dostęp do oszczędności tczewianina, ale również złożył w jego imieniu wniosek o pożyczkę. Pieniądze były później wielokrotnie wypłacane z bankomatów, a łączne straty pokrzywdzonego wyniosły ponad 63 000 zł.

Policjanci z Tczewa zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Dzięki pracy operacyjnej oraz analizie zebranych materiałów mundurowi ustalili tożsamość osób, które mogą mieć związek z tym przestępstwem. Okazali się nimi dwaj obywatele Ukrainy w wieku 24 i 25 lat, którzy mieszkają w Gdańsku. Funkcjonariusze wytypowali miejsce ich przebywania, a następnie zatrzymali obu mężczyzn, którzy trafili do policyjnych cel.

Zatrzymani usłyszeli 18 zarzutów za oszustwa i wypłaty gotówki

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zatrzymanym łącznie 18 zarzutów. Dotyczą one między innymi dwóch oszustw oraz dokonywania wielokrotnych wypłat pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Policjanci ustalili, że sprawcy dokonali 16 wypłat z konta mieszkańca Tczewa, z których każda opiewała na kwotę 4000 zł. Funkcjonariusze dowiedli również, że ci sami mężczyźni mieli dopuścić się oszustwa w Kołobrzegu, gdzie podszywając się pod osoby informujące o konieczności zgłoszenia gotówki do urzędu, doprowadzili do przekazania 22 000 dolarów amerykańskich, czyli około 80 000 zł.

Tymczasowy areszt i dozór Policji dla podejrzanych

Decyzją prokuratora wobec 24-latka zastosowano dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Natomiast 25-latek, na wniosek prokuratora i po decyzji sądu, został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i analizują kolejne wątki, ponieważ zatrzymani mogą mieć związek z innymi oszustwami na terenie całego kraju. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia, natomiast kradzież z włamaniem jest zagrożona karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl