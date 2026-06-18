Znani polscy projektanci ocenili styl Marty Nawrockiej. Mają dla niej jasny komunikat

Od blisko roku Marta Nawrocka pełni obowiązki pierwszej damy, a jej sposób ubierania się regularnie przyciąga uwagę branży modowej. To zjawisko całkowicie naturalne, ponieważ prezencja żony głowy państwa stanowi istotny element szeroko pojętej dyplomacji wizerunkowej. Nawrocka od samego początku zdecydowanie wybiera klasyczną elegancję oraz bardzo formalne kroje, wpisując się tym samym w utarte schematy przypisane do jej zaszczytnego stanowiska.

Paprocki i Brzozowski radzą Marcie Nawrockiej

Ostatnio głos w sprawie doboru kreacji przez pierwszą damę zabrali popularni polscy designerzy – Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski, którzy od ponad dwudziestu lat z sukcesami prowadzą własną markę. Podczas rozmowy z dziennikarzami serwisu Jastrząb Post, eksperci postanowili szczerze ocenić modowe wybory żony prezydenta. Zwrócili uwagę na pewne powtarzalne wzorce w jej szafie.

Zdaniem Mariusza Brzozowskiego, w oficjalnych wystąpieniach Marty Nawrockiej brakuje odrobiny nonszalancji. Kreator mody zauważył, że delikatne przełamanie niezwykle sztywnego dress code'u z pewnością ożywiłoby jej publiczny wizerunek i nadało mu więcej lekkości.

Sonda Jak oceniasz styl Marty Nawrockiej? Świetny – elegancki, nowoczesny i dopasowany do roli pierwszej damy Dobry – widać dużą poprawę i świadome budowanie wizerunku Przeciętny – nie wyróżnia się niczym szczególnym Słaby – nie pasuje do rangi pierwszej damy

Ja myślę, że bym dał troszkę więcej luzu. [...] Wydaje mi się, że troszkę mniej tak formalnie i troszkę więcej zabawy modą zawsze wychodzi na plus

Marta Nawrocka stawia na detale we włosach

Z kolei Marcin Paprocki zwrócił uwagę na surowe zasady narzucane przez etykietę dyplomatyczną, które mocno krępują modowe zapędy osób na takich stanowiskach. Mimo tych restrykcji, obaj panowie doszli do wniosku, że nawet w bardzo sztywnych ramach można znaleźć miejsce na drobne modowe eksperymenty, które nadadzą strojowi indywidualnego wyrazu.

Są pewne standardy i protokoły dyplomatyczne, więc to tak nie zawsze można poszaleć tak, jak by się chciało. Ale myślę, że można zawsze jakiś mały pieprzyk dołożyć do stylizacji

W przygotowanej przez nas galerii zdjęć można zestawić i porównać, jak prezentują się kreacje Marty Nawrockiej na tle stylizacji jej poprzedniczki, Agaty Dudy.