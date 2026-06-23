Grzegorz Braun chce kary śmierci nie tylko za zabójstwo. Kontrowersyjna propozycja

Zwolennicy ugrupowania Grzegorza Brauna chcą wpisać karę główną do polskiego prawa. Ich inicjatywa jest wycelowana w sprawców okrutnych przestępstw, takich jak zabójstwa nieletnich, pedofilia czy sprzedaż narkotyków dzieciom. Konfederacja tłumaczy, że surowsze wyroki są niezbędne w obliczu rosnącej przestępczości i nasilającej się produkcji syntetycznych narkotyków, które trafiają do coraz młodszych.

Grzegorz Braun podczas wystąpienia wyraźnie przedstawił kierunek zmian w prawie karnym. Zaznaczył, że jego stronnictwo dąży do powrotu najwyższego wymiaru kary do przepisów, zwłaszcza wobec winnych najbardziej zwyrodniałych zachowań.

W naszej galerii zobaczysz żonę i dzieci Grzegorza Brauna:

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Działamy i działać będziemy na rzecz przywrócenia kary głównej, do Kodeksu Karnego, dla seryjnych dzieciobójców, zwyrodnialców, dla pedofilów, dla tych, którzy podają dzieciom substancje narkotyczne, dla nich wszystkich kara śmierci jest jedyną, sprawiedliwą odpłatą

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać KARA ŚMIERCI? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Zwrócono też uwagę, że postulowane rozwiązania mają szczególnie dotyczyć przestępstw popełnianych na dzieciach, w tym na nienarodzonych.

Jakie są zagrożenia dla dzieci?

Na rzeszowskiej konferencji wypowiadał się też Marcin "Borys" Miksza, były oficer Centralnego Biura Śledczego, specjalista od walki z gangami narkotykowymi. Wskazywał on na rosnące zagrożenia bezpośrednio uderzające w najmłodszych.

Na tereny Polski napłynęły wschodnie grupy przestępcze, które nie tylko zajmują się pospolitą przestępczością, ale niestety też produkcją narkotyków. Ja zacytuję słowa komendanta głównego policji pana generała Marka Boronia, który powiedział: jesteśmy drugą Kolumbią, jeżeli chodzi o kwestię związaną z produkcją narkotyków syntetycznych

Ekspert zauważył, że spora część wytwarzanych środków odurzających pozostaje w kraju i dociera do najmłodszych roczników. Według Konfederacji Korony Polskiej to mocny powód do radykalnego zwiększenia sankcji dla przestępców.

Powrót kary śmierci stanowi element programu politycznego partii. Grzegorz Braun odwołał się do zagranicznych rozwiązań, wskazując na Florydę, Idaho czy Tennessee jako amerykańskie stany wprowadzające szubienicę lub krzesło elektryczne dla pedofilów. Nadmienił jednak, że mimo zasądzania takich wyroków w minionych latach, ich egzekucja bywa rzadkością.