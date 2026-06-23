Nielegalne leki w Wincentowie. 38-latek zatrzymany przy paczkomacie

Zatrzymanie w powiecie piaseczyńskim

Funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji ustalili, że na terenie powiatu piaseczyńskiego może dojść do próby nadania przesyłek z produktami medycznymi, które są w kraju nielegalne. W związku z tymi informacjami przygotowali działania, które doprowadziły do zatrzymania 38-latka w Wincentowie. Mężczyzna został ujęty bezpośrednio przy paczkomacie w momencie, gdy zamierzał umieścić w nim cztery paczki. Podczas interwencji zatrzymany przyznał, że w przygotowanych przesyłkach znajdują się leki na potencję oraz preparaty zawierające testosteron.

Przeszukanie samochodu i mieszkania

Policjanci sprawdzili również samochód, którym 38-latek przyjechał pod paczkomat, a następnie przeszukali jego miejsce zamieszkania. W wyniku tych działań mundurowi zabezpieczyli łącznie 760 tabletek, 116 fiolek oraz 41 sztuk penów, które zawierały środki wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że wszystkie odnalezione medykamenty należą do niego. Wyjaśnił, że produkty zamawia regularnie przez internet, a następnie zajmuje się ich odsprzedażą znajomym.

Zarzuty za handel bez zezwolenia

Po zakończeniu czynności w miejscu zamieszkania 38-latek został przewieziony do Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji. Tam przeprowadzono z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, gdzie mężczyzna usłyszał zarzut za próbę wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przewinienie może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl