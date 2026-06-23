Pijany kierowca w Jarużynie. Zatrzymał go policjant po służbie

Podejrzane zachowanie kierowcy Skody w Jarużynie

W niedzielę, 21 czerwca 2026 roku, po godzinie 15:00 w miejscowości Jarużyn nadkomisarz Adam Kaczmarski zwrócił uwagę na Skodę Superb. Samochodem na parking jednego z marketów podjechało dwóch mężczyzn. Gdy kierujący pojazdem wysiadł z auta, jego zachowanie od razu wzbudziło podejrzenia funkcjonariusza będącego w czasie wolnym od służby. Policjant uznał, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

Funkcjonariusz zabrał kluczyki i wezwał wsparcie

Gdy obaj mężczyźni poszli na zakupy, funkcjonariusz wykorzystał moment i wyciągnął ze stacyjki pozostawione w niej kluczyki. Następnie nadkomisarz powiadomił o całej sytuacji operatora numeru alarmowego 112 i poprosił o skierowanie na miejsce patrolu. Kiedy kierowca i pasażer wyszli ze sklepu, policjant podszedł do nich i ujął 27-latka, od którego wyraźnie czuć było alkohol. Mężczyzna starał się oddalić, jednak nadkomisarz skutecznie uniemożliwił mu ucieczkę.

Poważne konsekwencje dla 27-letniego kierowcy

Przybyli na miejsce mundurowi skontrolowali stan trzeźwości zatrzymanego mężczyzny. Badanie wykazało, że 27-latek miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Wkrótce usłyszy on zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, co wiąże się z odpowiedzialnością karną. Za popełnienie tego czynu mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl