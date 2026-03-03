Marta Nawrocka uczciła urodziny męża w zaskakujący sposób. Nieznane zdjęcia z rodzinnego archiwum trafiło do sieci!

Karol Nawrocki skończył 43 lata. Prezydent urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku i właśnie dziś obchodzi urodziny. Wyjątkowy dzień uczciła pierwsza dama, która przy tej wyjątkowej okazji postanowiła pokazać w sieci wspólne zdjęcie z mężem, ale sprzed lat! Od razu widać, że oboje mocno się zmienili, a szczególnie Marta Nawrocka przeszła metamorfozę.

Wielka metamorfoza Marty Nawrockiej! Wszystko się wydało przez zdjęcie sprzed lat

Kiedyś nosiła bardzo długie włosy, a do tego malowała je na dość wyrazisty blond. Teraz, jak wiemy, pani prezydentowa nosi krótszą fryzurę, często robi elegancki kok czy upięcie, a w czasie wolnym zbiera włosy w kucyk. Oficjalnie pojawia się natomiast w delikatnych falach. Ma też naturalny odcień blondu współgrający z jej urodą. Patrząc na zdjęcie, które opublikowała w sieci widać, że od tamtego czasu bardzo się zmieniła. A prezydent? Niewiele się zmienił, z wyjątkiem fryzury.

Kiedy powstało zdjęcie Nawrockich? Jedna rzecz wskazuje na konkretne czasy

Na fotografii Nawrocki pozuje w garniturze, białej koszuli i wąskim krawacie, czyli można podejrzewać, że zdjęcie ma już kilka lat. Niegdyś takie właśnie krawaty były modne. Co ciekawe, oboje na zdjęciach pozując z kartonami z napisami: Serce i Rozum. A przypomnijmy, że tak właśnie nazywały się fikcyjne postacie znane z reklam Telekomunikacji Polskiej i Orange, bohaterowie kampanii reklamowej prowadzonej w latach 2010–2016. To może wskazywać, że zdjęcia pochodzą z tamtych czasów!

Pierwsza dama uczciła urodziny męża

Marta Nawrocka zdjęcie pokazała na Facebooku w relacji, do której dodała muzykę. Jaką? To melodia przewodnia z filmu "Rocky", którą wykorzystywano w czasie kampanii wyborczej Nawrockiego w zeszły roku. Do filmu o znanym bokserze nawiązywało też jedno z haseł kampanii Karola Nawrockiego, czyli "Nowrocky".

i Autor: FB/Marta Nawrocka/ Facebook

