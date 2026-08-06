Marta Nawrocka rok po objęciu funkcji. Tak Polacy oceniają jej styl i działania jako pierwszej damy

Początki i doświadczenie zawodowe żony Karola Nawrockiego

Zanim Marta Nawrocka zamieszkała w Pałacu Prezydenckim, przez niemal dwie dekady pracowała w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Jej zawodowe obowiązki obejmowały m.in. walkę z nielegalnym hazardem oraz przemytem alkoholu i papierosów, a także strzeżenie praw własności intelektualnej. Razem z mężem angażowała się w lokalne akcje społeczne, wspierając na przykład działanie gdańskiej kawiarni "Caffe Aktywni".

Sonda Czy Marta Nawrocka jest dobrą pierwszą damą? Tak Średnio Nie Nie wiem

Nowe podejście i wsparcie dla seniorów

Krótko po zaprzysiężeniu męża, Marta Nawrocka udowodniła, że planuje pełnić swoją rolę niezwykle aktywnie, bardziej niż jej poprzedniczki. Jednym z jej pierwszych kroków w nowej funkcji były odwiedziny w stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora. Tam rozmawiała ze starszymi ludźmi, kładąc duży nacisk na budowanie więzi między pokoleniami. Kwestie związane z życiem seniorów na stałe wpisały się w jej kalendarz spotkań.

Główne punkty z pierwszego roku działalności Marty Nawrockiej:

Od początku kadencji kładzie silny nacisk na działania społeczne, wspierając integrację międzypokoleniową, seniorów, młodzież, dzieci i osoby z niepełnosprawnościami.

Wyszła ze swoimi inicjatywami poza Polskę, odbywając spotkania z pierwszymi damami innych państw oraz Królową Szwecji. Rozmowy te dotyczyły współpracy w sektorze edukacyjnym, charytatywnym i społecznym.

Po minionych dwunastu miesiącach większość ankietowanych Polaków pozytywnie ocenia jej pracę na rzecz kraju.

Aktywność międzynarodowa żony prezydenta

Z biegiem czasu działania pierwszej damy objęły również arenę międzynarodową. Wiosną spotkała się z żoną prezydenta Rumunii, Mirabelą Grădinaru, a później brała udział w dyskusjach ze szwedzką królową. Te wizyty dotyczyły przede wszystkim budowania partnerstwa w obszarach edukacji, działań pomocowych i społecznych.

W późniejszych miesiącach Marta Nawrocka udała się do Stanów Zjednoczonych jako reprezentantka Polski. Podczas pobytu w amerykańskim Departamencie Stanu uczestniczyła w rozpoczęciu prac międzynarodowej koalicji "Fostering The Future Together". W trakcie tej wizyty odbyła również spotkanie z Melanią Trump, co uznawane jest za jedno z kluczowych wydarzeń w jej dotychczasowej działalności zagranicznej.

Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką w badaniu dla Wirtualnej Polski?

Minione dwanaście miesięcy to czas, w którym działania pierwszej damy podlegały ocenie ekspertów, jak i zwykłych obywateli. Z badania przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że Marta Nawrocka zbiera głównie przychylne opinie, choć duża grupa badanych nadal nie potrafi jednoznacznie ocenić jej dokonań.

Na pytanie o ocenę pierwszego roku pełnienia tej funkcji, niemal 59 proc. ankietowanych wyraziło się o Marcie Nawrockiej pozytywnie. Zdecydowane zadowolenie zadeklarowało 22,1 proc., a "raczej pozytywnie" oceniło ją 36,7 proc. Z kolei negatywne zdanie wyraziło 23 proc. badanych (16,8 proc. "raczej negatywnie", 6,2 proc. "zdecydowanie negatywnie"). Co ciekawe, 18,2 proc. badanych wciąż nie ma sprecyzowanego zdania o pierwszej damie.

Badanie ujawnia, jak duże znaczenie mają poglądy polityczne. Wśród zwolenników PiS, Konfederacji i partii Razem, aż 84,6 proc. ankietowanych oceniło pierwszą damę dobrze, a jedynie 14 proc. źle. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku sympatyków obecnej koalicji rządzącej: tu odsetek zadowolonych wyniósł 37,2 proc., podczas gdy krytycznie działalność oceniło 32,3 proc. W tej grupie również wysoki odsetek badanych (30,5 proc.) nie miał jeszcze wyrobionego zdania.