Polacy ocenili wetowania Karola Nawrockiego. Zdania są mocno podzielone

Weta prezydenckie pod lupą

Prezydent Karol Nawrocki zyskał miano głowy państwa z największą liczbą wet w Polsce po 1989 roku. W okolicach rocznicy objęcia urzędu zgromadził aż 41 takich decyzji. W sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski 53 proc. respondentów uznało, że jego weta mają podłoże czysto polityczne, argumentując to chęcią blokowania działań rządu oraz bliskością z opozycją. Z kolei blisko 40 proc. badanych widzi w nich działania merytoryczne, ukierunkowane na obronę konstytucji i jakości prawa. Tylko około 7,3 proc. ankietowanych nie miało wyrobionego zdania.

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Sympatie polityczne kształtują opinie o wetach

Wyraźnie widoczny jest związek między preferencjami politycznymi a opinią na temat decyzji prezydenta. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94 proc. badanych oceniało działania Karola Nawrockiego negatywnie, postrzegając je jako polityczne. Tylko 5 proc. było przeciwnego zdania. Inaczej sytuacja wyglądała w elektoracie opozycji (PiS, Razem, Konfederacja). Tam 72 proc. uważało, że prezydent broni praworządności, a 17 proc. twierdziło, że kieruje się on pobudkami partyjnymi. Co ciekawe, wśród sympatyków różnych odłamów Konfederacji przeważało przekonanie, że weta są merytoryczne (67 proc.).

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Jak prezydent radzi sobie na arenie międzynarodowej?

Z kolei badanie SW Research przeprowadzone dla Onetu skoncentrowało się na polityce zagranicznej głowy państwa. Na pytanie o to, jak Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na świecie, aż 47 proc. ankietowanych oceniło go pozytywnie, podczas gdy 34,9 proc. było odmiennego zdania. 18,1 proc. badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wyniki różniły się także w zależności od płci respondentów: wśród mężczyzn oceny pozytywne stanowiły 52 proc., podczas gdy u kobiet wynosiły one 42,4 proc. Najbardziej przychylni prezydentowi byli młodzi ludzie w wieku od 25 do 34 lat, natomiast najmniej entuzjastyczne opinie wyrażały osoby powyżej 50. roku życia.

Ogólna ocena prezydentury Karola Nawrockiego

Tuż przed rocznicą objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego, sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski sprawdził, jak Polacy oceniają jego całą prezydenturę. Okazało się, że 56 proc. respondentów wystawiło głowie państwa pozytywną ocenę, natomiast 40,5 proc. oceniło jego działania negatywnie.