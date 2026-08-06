Kucharz Karola Nawrockiego wygadał się! Wiemy, co ląduje na talerzu prezydenta

Ulubione potrawy Karola Nawrockiego. Kucharz ujawnia szczegóły

Karol Nawrocki, jak się okazuje, nie jest osobą wybredną i z chęcią próbuje wszystkich potraw, które wychodzą spod ręki prezydenckiego kucharza. Łukasz Miecznikowski w rozmowie z „Super Expressem” zdradził, że na talerzu głowy państwa najczęściej goszczą zdrowe produkty, bogate w białko i mnóstwo warzyw. Kucharz zaznaczył również, że prezydent jest ogromnym fanem ryb podawanych pod różnymi postaciami.

Jeśli chodzi o pierwszy posiłek w ciągu dnia, w prezydenckiej kuchni panuje urozmaicenie. Jak zdradza Miecznikowski, Karol Nawrocki na śniadanie najczęściej je proteinową owsiankę, omlety z rozmaitymi dodatkami oraz sałatki bazujące na sezonowych warzywach. Szef kuchni podkreśla, że priorytetem jest dostarczenie prezydentowi dań zbilansowanych kalorycznie, pełnowartościowych i stworzonych z rodzimych, sezonowych produktów.

Karol Nawrocki na diecie pudełkowej? Tak je podczas wyjazdów

Napięty grafik, liczne spotkania i częste zagraniczne wyjazdy sprawiają, że prezydent nie zawsze ma okazję jeść w zaciszu Pałacu. Kucharz przyznaje, że rytm pracy głowy państwa bywa bardzo intensywny. Mimo starań, by Karol Nawrocki nie opuszczał rezydencji bez zjedzenia śniadania, rzeczywistość bywa inna. Aby temu zaradzić, Łukasz Miecznikowski przygotowuje dla prezydenta specjalne „pudełka” na czas podróży. Dzięki temu kucharz ma gwarancję, że podczas przerwy w obowiązkach prezydent zje pełnowartościowy, wcześniej skomponowany posiłek. Z kolei w weekendy za przygotowywanie jedzenia dla całej rodziny odpowiada zazwyczaj żona Karola Nawrockiego.

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Sposób odżywiania prezydenta musi sprostać jego intensywnemu trybowi życia, dlatego kluczowe jest dostarczenie odpowiedniej porcji witamin, energii oraz białka, by sprostać codziennym wyzwaniom. Łukasz Miecznikowski kładzie ogromny nacisk na obecność dużej ilości warzyw w menu i całkowicie rezygnuje z żywności przetworzonej. Szef kuchni, odpowiedzialny za posiłki prezydenta, jego bliskich oraz odwiedzających Pałac gości, dba o to, by dostarczane dania były bogate w białko i błonnik, co gwarantuje długotrwałe uczucie sytości i witalność przez cały dzień pracy.