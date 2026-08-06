Marta Nawrocka ocenia pierwszy rok w roli pierwszej damy. Zamieściła specjalne wideo

Marta Nawrocka sprawuje funkcję pierwszej damy już od okrągłego roku. Jej życie z dnia na dzień uległo drastycznej przemianie. Wcześniej dzieliła czas między prowadzenie domu a pracę zawodową – przez 18 lat służyła jako funkcjonariuszka Służby Celnej oraz Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie skupiała się na zadaniach kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Jednak od 6 sierpnia 2025 roku znalazła się w centrum uwagi, a opinia publiczna zaczęła żywo interesować się każdym szczegółem z jej życiorysu.

Przez minione dwanaście miesięcy żona prezydenta towarzyszyła mężowi podczas międzynarodowych podróży, brała udział w prestiżowych galach i licznych uroczystościach. Zaangażowała się również w działalność charytatywną, powołując do życia Fundację Blisko Ludzkich Spraw.

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Głównym celem tej organizacji jest wspieranie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, które mają na celu budowanie wspólnoty opierającej się na solidarności oraz pomocy najsłabszym. Fundacja stawia na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promowanie zdrowego stylu życia, rozwój wolontariatu, a także edukacji i kultury, służąc zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom.

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Prezydentowa zdecydowała się na refleksję nad swoim pierwszym rokiem w tej zaszczytnej roli. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wpis będący podsumowaniem minionych miesięcy, dołączając do niego materiał wideo ukazujący najciekawsze wydarzenia, w których brała udział. W jej słowach nie zabrakło osobistych akcentów:

Dokładnie rok temu rozpoczął się dla nas wyjątkowy rozdział. Czas pełen nowych doświadczeń, spotkań, rozmów i wielu wzruszeń. Dziękuję za każde dobre słowo, ciepło i serdeczność, z jaką spotykam się każdego dnia. To był niezwykły pierwszy rok. A ja z uśmiechem i ciekawością czekam na kolejne wyzwania i wszystko, co przed nami - napisała pierwsza dama.