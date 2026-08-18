Marta Nawrocka oceniona przez Polaków. Pierwsza dama wyprzedza prezydenta w sondażu

Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster wskazują, że Marta Nawrocka cieszy się lepszym odbiorem w społeczeństwie niż jej mąż – aż 64 proc. respondentów pozytywnie postrzega jej pracę.

Wysokie poparcie dla pierwszej damy to efekt jej zaangażowania w sprawy społeczne, działalności fundacji oraz starań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Z kolei Karol Nawrocki spotyka się z bardziej zróżnicowanymi opiniami – 47 proc. ocenia jego prezydenturę dobrze, a 46 proc. źle. Według ekspertów wynika to z większego ciężaru odpowiedzialności i bardziej polaryzującego charakteru stanowiska prezydenta.

Ocena pierwszej damy w sondażu

Marta Nawrocka nie ogranicza się tylko do towarzyszenia mężowi na państwowych ceremoniach. Odkąd objęła funkcję pierwszej damy, realizuje własne projekty społeczne, ze szczególnym naciskiem na ochronę młodych ludzi przed cyberprzemocą. Aktywnie działa na rzecz zwalczania hejtu oraz promowania praw obywatelskich. W tym celu powołała fundację „Blisko Ludzkich Spraw”, która organizuje szkolenia dla młodzieży, kampanie edukacyjne oraz programy wsparcia dla rodzin. Pierwsza dama utrzymuje również stały kontakt ze środowiskami senioralnymi, stowarzyszeniami i wolontariuszami. Na jesień tego roku zaplanowała organizację międzynarodowej konferencji w Polsce na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci, o czym informowała podczas swojej podróży do Stanów Zjednoczonych.

Badanie Instytutu Badań Pollster miało na celu sprawdzenie, jak Polacy postrzegają aktywność Marty Nawrockiej. Wyniki pokazują, że aż 64 proc. ankietowanych ocenia jej pracę w sposób pozytywny.

Słabsze notowania prezydenta

Wyniki sondażu są interesujące, zwłaszcza w kontekście niższych ocen dla urzędującego prezydenta. Z niedawnego badania wynika, że Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 47 proc. Polaków, jednak niemal taka sama grupa – 46 proc. – jest niezadowolona z jego działań.

- Pierwsza dama nie ma takiego poziomu odpowiedzialności, który budziłby negatywne emocje, jakie wywołuje sam prezydent. Zajmuje się np. działalnością charytatywną i tematami, które nie budzą silnych emocji, dlatego może być lepiej oceniana. Prezydent z oczywistych względów nie wzbudza tak oczywistej sympatii – tłumaczy dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW.

Sonda Czy Marta Nawrocka dobrze wypada w eleganckich stylizacjach? Tak, prezentuje się z klasą Nie zawsze trafia z wyborem To zależy od okazji Nie zwracam na to uwagi

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-8 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1022 pełnoletnich mieszkańców Polski.