Marta Nawrocka na obchodach 15 sierpnia. Stylizacja w szałwiowej zieleni przyciągała wzrok

Marta Nawrocka pojawiła się u boku prezydenta na obchodach Święta Wojska Polskiego. Jej strój wzbudził zainteresowanie i był szeroko komentowany.

Pierwsza dama zdecydowała się na klasyczną elegancję, wybierając sukienkę o kroju płaszcza w modnym, szałwiowym odcieniu zieleni.

Zobacz, jak subtelne akcesoria oraz harmonijna całość wyróżniały się podczas uroczystości i z jakiego powodu ten odcień okazał się doskonałym wyborem.

Marta Nawrocka u boku prezydenta

Podczas piątkowych obchodów Święta Wojska Polskiego Marta Nawrocka towarzyszyła swojemu mężowi, Karolowi Nawrockiemu. Para prezydencka zainaugurowała ten dzień złożeniem wieńca przy pomniku Józefa Piłsudskiego nieopodal Belwederu, a następnie wzięła udział we mszy świętej za Ojczyznę, odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Uwagę zgromadzonych na oficjalnych obchodach przykuł ubiór pierwszej damy. Marta Nawrocka zrezygnowała z jaskrawych barw i wyrazistych wzorów na rzecz eleganckiej kreacji w stonowanym, szałwiowo-zielonym kolorze.

Szałwiowa zieleń i mocno zaznaczona talia

Krój kreacji pierwszej damy przywodzi na myśl tradycyjną sukienkę płaszczową. Szerokie klapy, dopasowana część górna oraz wyraźnie podkreślona talia nadają strojowi formalny wygląd. Spódnica sięgająca za kolano łagodnie rozszerza się ku dołowi.

Marta Nawrocka zdecydowała się na rękawy o długości do łokcia. Cała kompozycja jest bardzo minimalistyczna, pozbawiona rzucających się w oczy zdobień, haftów czy kontrastujących detali. To właśnie barwa kreacji przyciąga największą uwagę. Stonowana i elegancka zieleń doskonale koresponduje z powagą państwowych uroczystości, nie przytłaczając jednocześnie swoim wyglądem.

Pierwsza dama postawiła na dyskretne dodatki

Dodatki wybrane przez Martę Nawrocką były równie stonowane. Do zielonej kreacji dobrała jasne buty na niskim obcasie. W kwestii biżuterii zdecydowała się na subtelne kolczyki w kształcie kół. Włosy pierwszej damy były gładko uczesane i spięte nisko z tyłu, a makijaż utrzymano w delikatnej tonacji.

W kontraście do ciemnego garnituru prezydenta i jego jaskrawoczerwonego krawata, jasny ubiór pierwszej damy stanowił widoczny akcent, jednak nie naruszał oficjalnego tonu uroczystości.

Marta Nawrocka konsekwentnie wybiera klasykę

Od momentu objęcia roli pierwszej damy, Marta Nawrocka prezentuje się głównie w prostych, harmonijnych strojach. Na najważniejsze wydarzenia preferuje kroje z wyraźnie zaznaczoną talią i minimalistycznymi akcesoriami.

Podobnie było 15 sierpnia. Zamiast tradycyjnego granatu, czerni lub czerwieni, tym razem wybrała delikatniejszy odcień zieleni. W rezultacie zaprezentowała się klasycznie, kobieco i z klasą.

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