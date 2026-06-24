Marta Nawrocka podzieliła się w sieci zdjęciami z wizyty obiecujących sportowców. Jak przekazała, w jej progach zjawili się triumfatorzy zmagań Balcerzak CUP 2026, czyli utalentowana młodzież z klubów Warta Sieradz oraz KKS Lech Poznań.

Z zamieszczonych materiałów wynika, że wydarzenie przebiegało w niezwykle luźnej atmosferze. Gospodyni ucięła sobie pogawędki z młodzieżą, pozowała do pamiątkowych ujęć i otrzymała od gości specjalne podarunki. Wśród nich znalazł się sportowy podkoszulek z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem pierwszej damy oraz z zaszczytnym numerem jeden na plecach.

Młodzi sportowcy po raz kolejny pokazali, że talent, ciężka praca i dobra współpraca prowadzą do wielkich sukcesów – napisała pierwsza dama w swoim wpisie.

Pies Uno zachwycił gości. Młodzi piłkarze ciągle go głaskali

To zaproszona młodzież miała być w centrum uwagi, jednak prawdziwą sensację wywołał Uno. Czworonożny przyjaciel rodziny prezydenckiej całkowicie zafascynował dzieci, które bez przerwy go głaskały i robiły sobie z nim wspólne fotografie.

Na udostępnionych przez Kancelarię Prezydenta zdjęciach widać, że zwierzak był wprost oblegany przez uczestników spotkania, którzy robili mu zdjęcia smartfonami, poświęcając mu równie dużo czasu co samej gospodyni. Żona prezydenta w żartobliwym tonie podsumowała całe zajście.

Do młodych mistrzów postanowił dołączyć także Uno. Choć zwykle najbardziej ceni sobie drzemki, tym razem na chwilę zawiesił swoją karierę zawodowego leniucha i ruszył na spotkanie z dziećmi – napisała.

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Fotorelacja jasno pokazuje, że wszystko odbyło się w bardzo przyjaznym klimacie. Znalazł się czas na robienie sobie selfie, dyskusje o rywalizacji na boisku i mnóstwo wspólnych kadrów. Pierwsza dama z uśmiechem pozowała z dziewczynkami reprezentującymi KKS Lech Poznań, a także ucięła sobie pogawędkę z chłopcami z Warty Sieradz.

Żona prezydenta już od dłuższego czasu zwraca uwagę na to, jak ważny jest ruch i pomaganie rozwijającym się sportowcom. Tym razem zorganizowała spotkanie dla dzieci, które już teraz mogą się pochwalić świetnymi wynikami w swoich dyscyplinach.

Słowa uznania dla młodych talentów

Na sam koniec spotkania gospodyni przekazała słowa uznania wszystkim osobom biorącym udział w zawodach i wyraziła nadzieję na ich dalsze triumfy. Opublikowany post bardzo szybko zdobył popularność w sieci, a komentujący zwracali uwagę nie tylko na obiecujących piłkarzy, ale też na uroczego Uno.

Obserwując, jak zareagowali najmłodsi, można łatwo wywnioskować, że podczas tego wydarzenia to właśnie domowy ulubieniec pary prezydenckiej był największą atrakcją na korytarzach i w salach pałacu.

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