Iga Świątek odpada z turnieju WTA Bad Homburg. Kto wyeliminował najwyżej rozstawioną zawodniczkę

Niespodziewana porażka w turnieju WTA Bad Homburg

Iga Świątek rozpoczęła zmagania w zawodach WTA 500 w Niemczech od drugiej rundy, ponieważ w pierwszej miała wolny los. Polska zawodniczka zajmująca trzecie miejsce w rankingu światowym była w drabince rozstawiona z numerem pierwszym. Zajęła najwyższe miejsce po wycofaniu się Jeleny Rybakiny z powodu urazu biodra. W ubiegłorocznej edycji imprezy Polka dotarła aż do finału, a następnie triumfowała na trawiastych kortach wielkoszlemowego Wimbledonu.

Pierwszą rywalką najwyżej rozstawionej tenisistki była Emma Navarro, sklasyfikowana na dwudziestej czwartej pozycji na liście WTA. Amerykanka po słabszym początku roku i przerwie zdrowotnej od marca do maja wróciła do bardzo wysokiej dyspozycji. Znakomitą formę na nawierzchni trawiastej Navarro potwierdziła osiągnięciem finału w turnieju WTA 250 w Nottingham. W pierwszej rundzie rywalizacji w Bad Homburg reprezentantka Stanów Zjednoczonych wyeliminowała Niemkę Evę Lys, wygrywając spotkanie 7:6 (8-6), 6:3.

Kiedy Iga Świątek przegrała wcześniej mecz otwarcia?

Spotkanie drugiej rundy zakończyło się zwycięstwem amerykańskiej tenisistki, która pokonała Polkę w trzech setach 7:5, 2:6, 6:3. Dzięki wygranej w środowym pojedynku Emma Navarro wyrównała bilans bezpośrednich starć z reprezentantką Polski na 2-2. Dla zawodniczki pochodzącej z Polski to dopiero druga sytuacja w bieżącym roku, gdy przegrywa swój pierwszy mecz w turnieju. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w marcu podczas zawodów WTA 1000 w Miami.

W turnieju rozgrywanym na Florydzie reprezentantka Polski uległa w drugiej rundzie swojej rodaczce Magdzie Linette. Była to wówczas jej pierwsza porażka w meczu otwarcia od sierpnia 2021 roku. W tegorocznej edycji imprezy w niemieckim Bad Homburg brała udział także Magdalena Fręch. Druga z polskich tenisistek pożegnała się z kortami trawiastymi już w pierwszej rundzie, ulegając rozstawionej z numerem szóstym Japonce Naomi Osace 4:6, 1:6.