Zatrzymania na Śląsku i w Małopolsce. Służby rozbiły grupę handlującą narkotykami i przemycającą migrantów

Zarzuty dla sześciu zatrzymanych obywateli Polski

Mundurowi pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach ujęli sześciu obywateli Polski. Osoby te usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Część zarzutów dotyczy także posiadania znacznych ilości narkotyków, udziału w ich obrocie oraz organizowania pomocy przy nielegalnym przekraczaniu granicy Polski. Dotychczas w ramach całego postępowania służby zatrzymały łącznie 27 osób.

Przeszukania w Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej, Mysłowicach i Krakowie

Podczas akcji przeprowadzonej 15 czerwca 2026 roku funkcjonariusze operowali w kilku miastach na terenie Śląska i Małopolski. Zatrzymano 26-letnią i 31-letnią kobietę oraz 34-letniego mężczyznę, którzy są mieszkańcami Świętochłowic. W ręce mundurowych trafili również 48-latek z Rudy Śląskiej, 50-latek z Mysłowic oraz 31-letni mieszkaniec Krakowa. W mieszkaniu zajmowanym przez 26-latkę i 34-latka policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków, natomiast u 31-letniej kobiety znaleziono dokumentację finansową firmy, przez którą prane były pieniądze pochodzące z przestępczej działalności.

Międzynarodowe śledztwo i współpraca z Europolem

Rozpracowana grupa przestępcza działała na terenie kilku państw europejskich przynajmniej od 2023 roku i zajmowała się między innymi produkcją oraz przemytem środków odurzających. W jej skład wchodziły osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. W sprawę zaangażowany był międzynarodowy zespół śledczy, w którym współpracowali policjanci z Katowic, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele służb z Niemiec i Belgii. Działania wspierał Europol, co pozwoliło na roboczą wymianę informacji z wieloma krajami, takimi jak Słowacja, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Austria.

Środki zapobiegawcze wobec podejrzanych osób

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych 15 czerwca 2026 roku osób środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji. Dodatkowo podejrzani otrzymali zakaz opuszczania kraju. Wspólna akcja służb pozwoliła na częściową likwidację popularnego szlaku przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy. Przeprowadzone działania wpłynęły również na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen i przerwanie procederu wprowadzania do obrotu nielegalnych substancji.

Źródło: Policja.pl