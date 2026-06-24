Rozbój w Wałbrzychu. Grupa młodych osób aresztowana za uwięzienie i okradzenie 28-latka

Przebieg napadu w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wieczorem 19 czerwca 2026 roku, gdy 28-letni mężczyzna przyjechał pod jeden z budynków mieszkalnych na spotkanie z 20-letnią znajomą, którą poznał wcześniej. Kobieta po chwili wróciła do samochodu w towarzystwie trzech nieznanych mężczyzn, którzy siłą weszli do pojazdu. Napastnicy wykorzystali swoją przewagę liczebną i przy użyciu niebezpiecznego narzędzia odebrali pokrzywdzonemu telefon o wartości około 2000 zł oraz gotówkę. Następnie zmusili go do wypłacenia kolejnych 2000 zł z bankomatu i przelali pieniądze z jego rachunku za pomocą bankowości elektronicznej.

Uwięzienie w samochodzie i kradzież mienia

Sprawcy przez dłuższy czas przemieszczali się z 28-latkiem po Wałbrzychu, uniemożliwiając mu opuszczenie auta i stosując wobec niego przemoc oraz groźby. Ostatecznie wywieźli mężczyznę w rejon kompleksu leśnego w dzielnicy Szczawienko, gdzie go pozostawili. Napastnicy uciekli skradzionym samochodem o wartości 10 000 zł, zabierając również klucze do mieszkania ofiary. Wykorzystali je, aby włamać się do lokalu, skąd ukradli sprzęt RTV o wartości około 7500 zł, odzież oraz inne przedmioty, co łącznie doprowadziło do strat przekraczających 20 000 zł.

Interwencja policji przy ulicy 11 Listopada

Pokrzywdzony zdołał wrócić do swojego miejsca zamieszkania pieszo dopiero 20 czerwca 2026 roku, jednak z powodu wyczerpania fizycznego i psychicznego zgłosił sprawę policji dopiero około godziny 18:00. Wcześniej tego samego dnia, około godziny 7:00 rano, funkcjonariusze interweniowali przy ulicy 11 Listopada, gdzie 20-letnia kobieta niszczyła zaparkowane auto młotkiem. Policjanci zatrzymali ją na miejscu i znaleźli przy niej niewielką ilość środków odurzających, nie wiedząc jeszcze, że uszkodzony pojazd należy do ofiary rozboju. Dopiero po wieczornym zgłoszeniu 28-latka śledczy powiązali oba fakty i błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania pozostałych sprawców.

Akcja zatrzymania podejrzanych w mieszkaniu

Policjanci z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu wspólnie z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego i ogniwa wywiadowczego ustalili miejsce pobytu pozostałych osób jeszcze 20 czerwca 2026 roku około godziny 21:00. Ponieważ nikt nie otwierał drzwi pod wytypowanym adresem, na miejsce wezwano strażaków, co skłoniło 37-letnią kobietę do wpuszczenia mundurowych. Wewnątrz zatrzymano 17-latka i 19-latka, natomiast 20-latek bezskutecznie próbował ukryć się w skrzyni łóżka. Podczas czynności okazało się, że najstarszy z mężczyzn był osobą poszukiwaną do odbycia kary więzienia, a policjanci zdołali odzyskać sprzęt elektroniczny o wartości około 3000 zł.

Konsekwencje prawne dla sprawców i osób postronnych

Zarzuty utrudniania postępowania usłyszała 37-letnia kobieta, która pomagała ukrywać poszukiwanego, a kolejny 28-letni mężczyzna odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariuszy podczas interwencji. Główni podejrzani stanęli przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu 23 czerwca 2026 roku, który przychylił się do wniosku o ich tymczasowe aresztowanie. Za rozbój z niebezpiecznym narzędziem, kradzież z włamaniem oraz uwięzienie człowieka ze szczególnym udręczeniem grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

Źródło: Policja.pl