Aluron CMC Warta Zawiercie doczeka się nowej hali. Gdzie zagrają mistrzowie Polski?

Przetarg na nową halę to duża szansa

Mistrzowie Polski w siatkówce mogą w niedalekiej przyszłości przenieść się do całkowicie nowej areny sportowej. W lipcu zostanie oficjalnie ogłoszony przetarg na realizację tej niezwykle ważnej dla całego miasta inwestycji. Prezes Kryspin Baran przyznaje, że obecny obiekt przestał spełniać rosnące wymagania organizacyjne. Zespół z roku na rok budował coraz silniejszą markę na krajowym podwórku. Obecnie priorytetem staje się stworzenie zaplecza godnego najlepszej drużyny w kraju.

"- Klub rozwijał się szybciej niż infrastruktura i padliśmy tego ofiarą – powiedział PAP prezes Aluronu CMC Kryspin Baran."

Zawierciańska drużyna domowe mecze sezonu zasadniczego rozgrywała we własnym mieście. Faza play-off oraz zmagania w europejskich pucharach wymagały jednak przenosin do większej i nowocześniejszej hali w Sosnowcu. Dawne, niewielkie obiekty miały swój unikalny klimat, ale współczesny sport wymaga w pełni profesjonalnego podejścia do dni meczowych. Nowa arena pozwoli na przyjmowanie gości na odpowiednim poziomie oraz znaczące zwiększenie przychodów z dystrybucji biletów. Telewizyjne transmisje z takich obiektów wyglądają też dużo atrakcyjniej.

"- Nie ma co ukrywać, że jeszcze 10 lat temu spoglądało się na takie hale jak w Zawierciu inaczej. One wszystkie miały swój urok i były przez kibiców odbierane jako pewne „kotły”, które kojarzyły się ze świetną atmosferą. Życie sportowe nam się jednak profesjonalizuje, coraz większą wagę przykłada się do tak zwanego dnia meczowego, do jego oprawy, nowoczesności. W związku z tym faktycznie, w chwili obecnej, to wyrzut sumienia klubu, że nie może zorganizować wydarzeń dobrze wyglądających w kamerze telewizyjnej, godnie przyjąć swoich gości, zarabiać na dniu meczowym, oferując różnego rodzaju usługi czy zwyczajnie - sprzedając więcej biletów – wyliczył Baran."

Gdzie drużyna rozegra swój kolejny sezon ligowy?

Aktualnie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej miejsca rozgrywania spotkań ligowych w zbliżającej się kampanii. Kibice „Jurajskich Rycerzy” do tej pory chętnie i bardzo licznie wypełniali trybuny zarówno w Zawierciu, jak i na obiekcie w Sosnowcu. Sosnowiecka hala może pomieścić około trzech tysięcy widzów, co oznacza, że dysponuje dwukrotnie większą pojemnością niż dotychczasowa siedziba klubu. Taka frekwencja jednoznacznie potwierdza ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności występami mistrzów Polski. Zespół prowadzony przez trenera Michała Winiarskiego w każdym meczu może liczyć na gorący doping.

"- Ich zainteresowanie potwierdza, że dobrze oceniają pracę, która została wykonywana przez te lata i chcą uczestniczyć w wydarzeniach, które organizujemy. Hala w Sosnowcu, mieszcząca około 3 tys. widzów, jest dwukrotnie większa niż nasza w Zawierciu, ale nie gigantyczna ponad miarę, żeby przy mniej „ambitnych” meczach świeciła pustkami. Dlatego nie mam wątpliwości, że bilety na wszelkie wydarzenia, które będzie nam dane tam rozgrywać, będą wyprzedane – zauważył."

Działacze sportowi intensywnie przebudowują kadrę przed startem nowych, bardzo wymagających rozgrywek. Do zespołu dołączyli niedawno Jakub Kochanowski z PGE Projektu Warszawa, a także Tomasz Fornal i Kamil Rychlicki. Ekipę opuścili natomiast Jakub Nowosielski, Jakub Czerwiński, Jurij Gladyr oraz Kyle Ensing. W ubiegłym sezonie zawiercianie dotarli do wielkiego finału prestiżowej Ligi Mistrzów, przegrywając w Turynie z drużyną Sir Sicoma Monini Perugia 0:3. Zdobyli też po raz pierwszy mistrzostwo Polski, po wygranej nad Bogdanką LUK Lublin 3-2.