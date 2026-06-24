Zatrzymanie narkotykowe w Szczecinie. Służby przejęły marihuanę i nielegalną amunicję

Wspólna akcja służb mundurowych w Szczecinie

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową szczecińskiej Komendy Miejskiej, wspierani przez mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Krajową Administrację Skarbową, zrealizowali wspólne działania na terenie miasta. W wyniku zaplanowanych czynności udało się zatrzymać mężczyznę, którego podejrzewano o udział w nielegalnym procederze. Pierwszym elementem realizacji było ujawnienie przesyłki kurierskiej, w której znajdowało się ponad 2800 gramów suszu marihuany. Był to początek szerszych działań, które objęły przeszukania w kilku lokalizacjach użytkowanych przez zatrzymanego.

Narkotyki i amunicja znalezione w mieszkaniach i magazynie

Służby szczegółowo sprawdziły nie tylko samego zatrzymanego i jego samochód, ale również dwa mieszkania oraz pomieszczenie magazynowe. W trakcie tych czynności funkcjonariusze odnaleźli ponad 1 kilogram grzybni, na której znajdowały się wyrośnięte grzyby psylocybinowe. Dodatkowo mundurowi zabezpieczyli ponad 70 gramów netto suszu grzybów psylocybinowych oraz blisko 7 gramów marihuany. Wśród przejętych przedmiotów znalazło się także 75 sztuk amunicji do broni palnej, na którą mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia.

Zabezpieczony sprzęt elektroniczny i zarzuty dla podejrzanego

W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli przedmioty, które mogą świadczyć o skali prowadzonej działalności. W ręce funkcjonariuszy trafiło siedem telefonów komórkowych, dwa laptopy, waga elektroniczna oraz zagłuszarka sygnału. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mężczyźnie zarzutu uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego, co oznacza, że podejrzany spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.

Źródło: Policja.pl