Marta Nawrocka czerpie inspiracje od poprzedniczki. Ten strój łudząco przypomina kreacje Agaty Dudy

Paulina Jaworska
2026-05-31 10:57

Dokładnie pierwszego czerwca minie dwanaście miesięcy od drugiej tury wyborów prezydenckich. Od tego momentu codzienne funkcjonowanie Marty Nawrockiej uległo całkowitej przemianie. Obywatele bacznie obserwują każdy jej krok na nowym stanowisku. Zwróciliśmy szczególną uwagę na modowe wybory obecnej pierwszej damy i dostrzegliśmy w nich wyraźne nawiązania do stylu reprezentowanego przez Agatę Dudę.

Obecna prezydentowa od ubiegłorocznego głosowania zdecydowanie zmieniła wizerunek. Na początku pełnienia tej funkcji dała się poznać jako osoba radosna i tryskająca pozytywnym nastawieniem. Wówczas jej garderoba opierała się głównie na sportowej elegancji. Z upływem miesięcy pierwsza dama zaczęła jednak mocno modyfikować swoje oficjalne stylizacje.

Podczas państwowych uroczystości żona Karola Nawrockiego zazwyczaj prezentuje się w kompletach ze spodniami. W takich strojach widywana jest częściej niż poprzednia prezydentowa preferująca klasyczne sukienki. Eksperci doceniają doskonałe kroje garniturów uwydatniające atuty jej sylwetki. Przez osiemnaście lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej oraz Służbie Celnej. Nosiła wówczas mundur i stąd zapewne wynika jej zamiłowanie do mocno sformalizowanych ubiorów. Chętnie uzupełnia je ozdobnymi apaszkami. Jednym z jej ulubionych dodatków pozostaje upominek podarowany przez Łukasza Litewkę.

Najnowsze wybory modowe żony głowy państwa wykazują ogromne podobieństwo do garderoby noszonej przez Agatę Dudę. Uwagę obserwatorów przykuła marynarka zaprezentowana w trakcie niedawnej podróży na Półwysep Apeniński. Małżeństwo prezydenckie odwiedziło Opactwo Benedyktynów we Włoszech. Głównym celem wizyty było uczczenie osiemdziesiątej drugiej rocznicy bitwy o Monte Cassino, w której walczył Drugi Korpus Polski kierowany przez generała Władysława Andersa.

Włoskie obchody stały się okazją do pokazania stonowanego ubioru składającego się z ciemnych spodni i jasnej marynarki. Cechą wyróżniającą był dwukolorowy kołnierz nadający całości intrygującego wyrazu. Tego typu element garderoby kilka lat wcześniej założyła poprzednia pierwsza dama słynąca z zamiłowania do kontrastowych wzorów. Należy również przypomnieć wspólne spotkanie obu pań w Chorwacji. Wyglądały tam niemal identycznie ze względu na łudząco podobne stylizacje. Obserwatorzy nie mają wątpliwości dotyczących czerpania wzorców przez obecną prezydentową.

