Neymar i MŚ 2026. Czy Ancelotti ma powody do optymizmu?

Stan zdrowia Neymara według Ancelottiego

Włoski selekcjoner reprezentacji Brazylii, Carlo Ancelotti, przekazał optymistyczne wieści dotyczące stanu zdrowia napastnika Neymara. Informacje otrzymane z klubu Santos wskazują na to, że zawodnik ma jedynie "drobny problem", który został określony jako obrzęk. Sztab szkoleniowy uważał powołanie Neymara za konieczne, mimo jego niedawnych kłopotów zdrowotnych, ze względu na jego kluczową rolę w drużynie. Cały proces rekonwalescencji jest ściśle monitorowany, aby zapewnić mu jak najszybszy powrót na boisko.

Ancelotti wyraził głęboką wiarę w powrót Neymara do zdrowia w najkrótszym możliwym czasie, podkreślając jego intensywną pracę i pozytywne nastawienie. Selekcjoner jest przekonany, że piłkarz będzie w pełni gotowy na pierwszy mecz Mistrzostw Świata, choć zaznaczył, że jeśli nie na pierwszy, to na pewno na drugi. Z tego powodu Carlo Ancelotti nie planuje szukać zastępstwa dla Neymara w składzie, co świadczy o jego zaufaniu do umiejętności i determinacji zawodnika.

"Mam informację z Santosu, że zawodnik ma tylko drobny problem, obrzęk. Trwa jego rekonwalescencja, wierzę, że wróci do zdrowia tak szybko, jak to możliwe. Neymar pracuje intensywnie i jest w dobrym humorze. Wierzę, że będzie gotowy na pierwszy mecz mistrzostw świata. Jeśli nie będzie gotowy na pierwszy, to będzie gotowy na drugi. Dlatego absolutnie nie mam zamiaru nikim innym go zastępować" - przekazał Carlo Ancelotti.

Kiedy Neymar zagra w barwach Brazylii na mundialu 2026?

34-letni Neymar, uznawany za absolutnego rekordzistę pod względem liczby zdobytych bramek dla reprezentacji Brazylii, ma na swoim koncie imponujące 79 trafień, wyprzedzając tym samym legendę Pelé o dwa gole. Niestety, gwiazdor nie występował w barwach narodowych od października 2023 roku, co stanowi długą przerwę w jego międzynarodowej karierze. Fani z niecierpliwością czekają na jego powrót, mając nadzieję, że przyczyni się do sukcesów Canarinhos na nadchodzących Mistrzostwach Świata. Jego obecność na boisku jest kluczowa dla strategii drużyny.

Przyczyną długiej absencji była poważna kontuzja kolana, której doznał ponad pół roku temu, a później dodatkowe problemy zdrowotne uniemożliwiające mu regularne występy na najwyższym poziomie. Mimo tych przeciwności losu, Neymar wykazał się niezwykłą determinacją i powrócił do gry w barwach brazylijskiego Santosu w kwietniu bieżącego roku. To wzbudziło ogromne nadzieje na jego pełne odzyskanie formy i udział w nadchodzącym mundialu, choć ostatnie doniesienia ponownie stawiają pod znakiem zapytania jego pełną gotowość.

Ostatnie problemy zdrowotne Neymara przed ważnymi meczami

Niestety, niedawno Neymar doznał kolejnego urazu, tym razem dotyczącego łydki, co dodatkowo skomplikowało jego sytuację zdrowotną tuż przed kluczowymi przygotowaniami. Ta nowa kontuzja skłoniła Carlo Ancelottiego do podjęcia trudnej, ale koniecznej decyzji o wykluczeniu zawodnika z nadchodzących spotkań towarzyskich. Neymar nie wystąpi w dwóch meczach kontrolnych: pierwszym z Panamą, który odbędzie się na słynnym stadionie Maracana w Rio de Janeiro, oraz drugim zaplanowanym na 6 czerwca z Egiptem w Cleveland.

Turniej Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zaplanowany jest na okres od 11 czerwca do 19 lipca, co daje Neymarowi ograniczony czas na pełne wyleczenie i powrót do optymalnej formy. Dla brazylijskiego asa ma to być już czwarty udział w mundialu, co samo w sobie jest osiągnięciem świadczącym o jego długiej i niezwykle imponującej karierze na międzynarodowej arenie. Fani i eksperci z niecierpliwością śledzą rozwój sytuacji, zastanawiając się, czy Brazylia będzie mogła liczyć na swojego lidera w pełni sił.

Rekordowa kariera Neymara: od Barcelony do PSG

W szczytowym okresie swojej kariery Neymar był niekwestionowaną gwiazdą i kluczowym zawodnikiem hiszpańskiej Barcelony, gdzie wraz z Lionelem Messim i Luisem Suárezem tworzył legendarne trio MSN. Jego wspaniałe występy i niezwykłe umiejętności techniczne przyczyniły się do licznych triumfów klubu, w tym do zdobycia Ligi Mistrzów. Reprezentował tam najwyższy poziom światowego futbolu, zachwycając kibiców swoją grą i nieprzewidywalnością na boisku.

Latem 2017 roku Neymar podjął decyzję o przejściu do francuskiego Paris Saint-Germain, co wywołało globalne poruszenie w świecie piłki nożnej. Transfer ten kosztował francuski klub astronomiczną kwotę 222 milionów euro, co do dzisiaj pozostaje niepobitym rekordem transferowym w historii światowego futbolu. Kwota ta świadczyła o jego statusie jako jednego z najbardziej pożądanych i wpływowych piłkarzy na świecie, a jego przenosiny były szeroko komentowane jako jedno z najważniejszych wydarzeń dekady w sporcie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.