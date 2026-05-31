Iga Świątek świętuje 25. urodziny. Tak wyglądała w dzieciństwie

Iga Świątek celebruje dziś 25. urodziny i wszyscy kibice mają nadzieję, że sprawi sobie najlepszy prezent w postaci zwycięstwa. Polska mistrzyni zmierzy się z Martą Kostiuk, walcząc z Ukrainką o przepustkę do ćwierćfinału Roland Garros.

Mając 25 lat, polska tenisistka zdążyła już zapisać się w historii sportu. Jej dorobek obejmuje sześć tytułów wielkoszlemowych, a łącznie triumfowała w 25 turniejach głównego cyklu. Dodatkowo przez imponujące 125 tygodni znajdowała się na szczycie światowego rankingu.

W jednym ze swoich felietonów dla platformy Players Tribune zawodniczka przyznała, że jej pasja do sportu rozwijała się stopniowo. „Nie było tak, że jako dziecko od razu zakochałam się w tenisie. Kiedy słyszę takie historie od innych sportowców, zawsze zastanawiam się: Czy dziecko naprawdę może się tak czuć i od razu wiedzieć, co chce robić w życiu?. Ja się tak nie czułam, a już na pewno nie wtedy, gdy miałam 6 lat. Oczywiście bardzo lubiłam grać, ale na początku nie sądziłam, że kiedyś zostanę zawodową tenisistką” – wspominała Iga Świątek.

