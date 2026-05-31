Liga NBA. San Antonio Spurs w wielkim finale, czy mistrzostwo Thunder to już przeszłość?

Spurs triumfują w finale Konferencji Zachodniej NBA

San Antonio Spurs zakończyli serię finałową Konferencji Zachodniej NBA zwycięstwem nad Oklahoma City Thunder, co przypieczętowało ich awans do wielkiego finału. Teksańczycy rozpoczęli i zakończyli rywalizację na wyjeździe, wygrywając drugi mecz z rzędu i detronizując mistrzów. Był to ich pierwszy awans do finału ligi NBA od roku 2014, co podkreśla długo oczekiwany powrót na szczyt. Zespół zaprezentował solidną formę w kluczowych momentach rywalizacji.

Francuski środkowy Victor Wembanyama odegrał kluczową rolę w zwycięstwie, zdobywając 22 punkty i siedem zbiórek. Julian Champagnie wsparł drużynę, dodając 20 punktów, trafiając sześć z dziesięciu rzutów za trzy punkty, co znacząco wpłynęło na wynik. Czołowych strzelców zespołu skutecznie wspomagali także Stephon Castle z 16 punktami i sześcioma asystami, De’Aaron Fox z 15 punktami oraz Devin Vassell z 11. Rezerwowi Dylan Harper i Keldon Johnson dorzucili odpowiednio 12 i 11 punktów, zapewniając głębię składu.

"To uczucie, którego nie potrafię opisać, jest tak potężne" - przyznał Wembanyama tuż po spotkaniu.

"Już w październiku wiedzieliśmy, że mamy szansę na dobry występ" - powiedział trener Spurs Mitch Johnson.

Czy Shai Gilgeous-Alexander zdołał powstrzymać Spurs?

Lider Oklahoma City Thunder i MVP sezonu zasadniczego, Shai Gilgeous-Alexander, zaprezentował się indywidualnie lepiej od Wembanyamy, kończąc mecz z 35 punktami i dziewięcioma asystami. Pomimo jego imponującego występu, nie przełożyło się to na końcowe zwycięstwo zespołu, co było decydujące w tej serii. Dwucyfrowym dorobkiem wsparli go jedynie Cason Wallace z 17 punktami, a także rezerwowi Jared McCain i Alex Caruso, którzy zdobyli po 12 punktów, oraz Jaylin Williams z 11 punktami.

Decydujące spotkanie, które rozegrano w hali Paycom Center przed 18 203 widzami, rozstrzygnęło się w czwartej kwarcie. San Antonio Spurs prowadzili w pierwszej połowie nawet 14 punktami, a w trzeciej odsłonie o 11, jednak Thunder za każdym razem niwelowali straty. Przełomowy moment nastąpił w połowie decydującej kwarty, gdy Luke Kornet zablokował Isaiaha Hartensteina, uniemożliwiając Thunder zbliżenie się na cztery punkty. To wydarzenie zadecydowało o dalszych losach meczu i serii.

"Trzeba wyciągać wnioski z każdego doświadczenia, nawet z tych trudnych. A to jest NBA, są trudne sytuacje. Możemy być bardzo rozczarowani" - skomentował trener Thunder Mark Daigneault.

Wielki finał NBA: Spurs kontra Knicks i polski akcent

Wynik sobotniego starcia w Konferencji Zachodniej oznacza, że po raz ósmy z rzędu liga NBA będzie miała nowego mistrza, co podkreśla zmienność w czołówce rozgrywek. San Antonio Spurs zmierzą się z New York Knicks w wielkim finale, który rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. W serii do czterech zwycięstw, Spurs podejmą Knicks w pierwszym meczu, obiecując emocjonującą walkę o tytuł.

Będzie to również konfrontacja byłego i obecnego klubu Jeremy'ego Sochana, co dodaje dodatkowego smaczku. Reprezentant Polski, w pierwszej części sezonu, był zawodnikiem San Antonio Spurs, po czym przeniósł się do klubu z Nowego Jorku. W trakcie fazy play off trener Mike Brown niezbyt często stawiał na Sochana, ale teraz, w starciu z byłymi kolegami Polaka, jego rola może ulec zmianie, co będzie bacznie obserwowane przez fanów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.