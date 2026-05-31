Koszykarz Luka Doncić współwłaścicielem klubu. Co to oznacza dla europejskiej ligi?

Luka Doncić inwestuje w Vanoli Cremona

Słoweniec Luka Doncić, uznawany za jednego z najlepszych zawodników ligi NBA, ogłosił swoje zaangażowanie finansowe w europejski sport. 27-letni gwiazdor Dallas Mavericks został współwłaścicielem włoskiego klubu koszykarskiego Vanoli Cremona, co otwiera nowy rozdział w jego karierze poza parkietem. To posunięcie zwiastuje ambitne plany rozwoju, mające na celu znaczące podniesienie rangi drużyny.

Doncić nie jest jedynym znanym nazwiskiem zaangażowanym w ten projekt; dołączył do Vanoli razem z byłym dyrektorem generalnym Dallas Mavericks, Donnie Nelsonem. Ta współpraca sugeruje strategiczne podejście do zarządzania klubem oraz wykorzystanie doświadczenia z czołowej ligi świata. Włodarze Vanoli Cremona otwarcie deklarują chęć udziału w nowej, powstającej lidze NBA Europe.

"Od dawna marzyłem o posiadaniu klubu w Europie. W końcu mi się udało. Vanoli to klub ze wspaniałą historią i jesteśmy gotowi rozwijać ją jeszcze bardziej w Rzymie. Mamy wspaniałą grupę partnerów i wierzę, że możemy zrobić coś niezwykłego dla koszykówki we Włoszech i Europie" – zacytowała Doncicia z komunikatu włoska agencja prasowa ANSA.

Jakie są plany na przyszłość NBA Europe?

Kluczowym elementem strategii Vanoli Cremona jest planowane przeniesienie klubu z Cremony do stolicy Włoch, Rzymu, co ma na celu zwiększenie jego potencjału rynkowego i sportowego. Relokacja ma wzmocnić pozycję klubu w kontekście zbliżającej się inauguracji NBA Europe, podnosząc jego atrakcyjność dla kibiców i potencjalnych sponsorów.

Sama liga NBA Europe, zapowiadana jako przyszłość europejskiej koszykówki, ma ruszyć jesienią przyszłego roku i budzi duże zainteresowanie. Komisarz NBA Adam Silver przewiduje udział od 12 do 16 drużyn w inauguracyjnym sezonie, co świadczy o skali i ambicjach projektu. Ten nowy format rozgrywek ma szansę zrewolucjonizować europejską scenę koszykarską.

Kim jest Luka Doncić w świecie koszykówki?

Luka Doncić, urodzony w Słowenii, to postać dobrze znana w globalnym sporcie. Jego talent objawił się w Realu Madryt, skąd w 2018 roku trafił do NBA, zasilając szeregi Dallas Mavericks i szybko stając się ich liderem. W 2017 roku świętował triumf jako mistrz Europy, co ugruntowało jego pozycję jako jednego z czołowych graczy na świecie.

Jego związek z koszykówką ma głębokie korzenie rodzinne, gdyż Doncić poszedł w ślady swojego ojca, Sasy, który również był zawodowym koszykarzem. Ta tradycja sportowa bez wątpienia wpłynęła na jego rozwój i determinację w dążeniu do sukcesu, zarówno na parkiecie, jak i teraz, w roli współwłaściciela klubu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.