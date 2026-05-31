MŚ 2026 i norwescy kibice. Dlaczego entuzjazm szybko osłabł?

Spadek zainteresowania MŚ 2026 wśród Norwegów

Początkowa euforia po awansie reprezentacji Norwegii na mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 szybko ustąpiła miejsca wyraźnemu spadkowi zainteresowania wyjazdem, co potwierdza norweska branża turystyczna. Oeyvind Rusten z biura GTravel zauważył, że mimo "kolejek wstępnych rezerwacji", obecnie widać dramatyczny spadek chęci wyjazdu na mundial. Ta tendencja jest zaskakująca, ponieważ lokalizacje meczów Norwegii w fazie grupowej w USA wydawały się logistycznie proste do zorganizowania dla kibiców.

Branża turystyczna dokładnie wyliczyła, że koszty takiego przedsięwzięcia okazały się być główną przeszkodą, z którą norwescy kibice zdali sobie sprawę dopiero po opadnięciu początkowej euforii. Szacowany koszt wyjazdu i pobytu w USA tylko na meczach grupowych to około 10 tysięcy dolarów na osobę. Jest to znacząca kwota, biorąc pod uwagę, że średnia pensja krajowa w Norwegii wynosi 60 tysięcy dolarów rocznie brutto, co sprawia, że wyjazd staje się poważnym obciążeniem finansowym.

Dlaczego norwescy kibice rezygnują z wyjazdu na mundial?

Głównym powodem masowych rezygnacji z wyjazdów na MŚ 2026 są wysokie koszty, które wcześniej nie były w pełni uświadamiane przez fanów. Kim Balslev z biura Expert Reiser, w rozmowie z norweskim radiem, wskazał, że kibice zdali sobie sprawę z rzeczywistych wydatków dopiero po ustaniu początkowego entuzjazmu, co doprowadziło do masowych anulacji. Dodał, że obawy budzi również niepewna sytuacja międzynarodowa, w tym potencjalna wojna USA z Iranem, oraz otwarta niechęć do prezydenta USA Donalda Trumpa, co wpływa na decyzje o podróży.

Dodatkowym, choć nieoczekiwanym czynnikiem, który zniechęca Norwegów do podróży na mistrzostwa świata, jest zmiana przepisów krajowych w Norwegii. Rząd, specjalnie na czas trwania MŚ, zniósł restrykcje dotyczące godzin zamknięcia lokali gastronomicznych, a także historycznie zezwolił na serwowanie piwa przez całą dobę. To sprawiło, że wielu kibiców woli spędzić piłkarskie lato w kraju, korzystając z udogodnień i oszczędzając jednocześnie poważne pieniądze.

Gdzie Norwegia zagra w fazie grupowej MŚ 2026?

Mimo spadku zainteresowania wyjazdami norweskich kibiców, reprezentacja ma już ustalony szczegółowy harmonogram meczów w fazie grupowej MŚ 2026. Pierwsze spotkanie Norwegia rozegra 17 czerwca w Bostonie, a jej rywalem będzie Irak. Następnie, 23 czerwca, Norwegia zmierzy się z Senegalem w New Jersey, co stanowi kluczowy moment w walce o wyjście z grupy. Ten układ meczów miał być atutem, ale inne czynniki zaważyły na decyzjach fanów.

Ostatni mecz fazy grupowej Norwegia rozegra 26 czerwca, ponownie w Bostonie, gdzie zmierzy się z silną reprezentacją Francji. Terminarz i lokalizacje meczów, choć pozornie atrakcyjne i zaplanowane z myślą o wygodzie, nie zdołały utrzymać pierwotnego entuzjazmu. Ostatecznie, większość norweskich fanów zdecyduje się na kibicowanie z domu, wykorzystując lokalne udogodnienia przygotowane specjalnie na mundial.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.